Policial penal é morto a tiros em PiabetáReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/11/2021 17:03 | Atualizado 03/11/2021 08:58

Rio - O policial penal Jaílton Roger, de 42 anos, foi morto a tiros na Rua Brasil, no bairro Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense, na tarde desta terça-feira. Segundo informações preliminares, o agente deixava a academia quando foi alvejado por criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 34BPM (Magé) foi acionada para verificar a ocorrência na região. No local, encontrou a vítima caída ao solo, já sem vida. O local foi isolado e a Polícia Civil acionada.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) faz uma perícia no local e busca imagens de câmeras de segurança que possam identificar os autores do crime.