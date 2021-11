Boletim desta terça-feira (2) - Reprodução

Boletim desta terça-feira (2)Reprodução

Publicado 02/11/2021 20:40

Rio - O estado do Rio bateu, nesta terça-feira, a menor média móvel de mortes por covid-19 em quase um ano. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES), foram registrados 347 novos casos e 13 mortes na últimas 24h – totalizando a média de 39 mortes/dia, a mais baixa desde o dia 12 de novembro de 2020, quando bateu 34.



Apesar da queda no número de mortes, a taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,17%, a maior do país. Ainda de acordo com o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 31.5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 17.5%.



Veja os principais números da covid-19 no Rio



. 13 mortes e 347 casos registrados em 24 horas

. Total de 68.383 óbitos e 1.322.497 casos no estado



. Média móvel de mortes: 39/dia, com variação de -44% (queda)



. Média móvel de casos: 991/dia, com variação de +9% (estabilidade)



. Total de recuperados: 1.251.766



. Taxa de letalidade: 5,17%