Fantasia de Xangô, que representa resistênciaDivulgação

Publicado 02/11/2021 16:56

Rio - Império Serrano iniciou as vendas das fantasias de suas alas comerciais para o carnaval 2022. De desenvolvimento do carnavalesco Leandro Vieira, quatro figurinos estão disponíveis para a escolha dos foliões para o enredo “Mangangá”, com o interprete Silas Leleu, sobre o capoeirista baiano Besouro.

As fantasias do desfile serão dividido em alas, serão elas: Xangô, representa a resistência, Alípio; heróis da liberdade, Sinhô; ala dos devotos e Vaqueiro; a parte das feras.

Em 2022, o Império Serrano, do Grupo de Acesso, será a 8ª escola a se apresentar no sábado de carnaval, 26 de fevereiro, pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí.

Os interessados devem entrar em contato com os responsáveis por cada ala, conforme a relação abaixo:

Ida Saraiva - 21 997324647



Edy Monteiro - 21 968854545



Joaquim Horácio - 21 964397521



Carla Garcia - 21 999967503



Cosme Dantas - 21 971373244



Nilton Fernandes - 21 996141019



Adriana - 21 969713801



Ala dos Devotos - responsáveis