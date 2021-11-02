Blocos no Carnaval do RioArquivo O Dia
ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO CORNOS E SIMPATIZANTES
ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BANDA DAS QUENGAS
ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO DEIXA COMIGO
ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO SEPULTA CARNAVAL
ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA INFIÉIS
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA BLOCO CARNAVALESCO IMPÉRIO DA FOLIA -
CATETE
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA COME E DORME
B. C INDEPENDENTE DO MORRO DO PINTO
B. C. BORA, CARNAVAL!
B. C. ENXOTA QUE EU VOU
B. C. FOLIÕES DA PRAINHA
B.C BATUKE DE CIATA
B.C PINTO SARADO
B.C. ALGODÃO DOCE
B.C. CIGANAS FEITICEIRAS DE OLARIA
B.C. ELES QUE DIGAM
B.C. LEAO DA PEDRA
B.C. URUBU MALANDRO
B.C.VERMELHO & BRANCO DA Z-10
BAFAFA
BAGUNÇA MEU CORETO
BAILE DO GURI (CARNA MERCK 2022)
BAILINHO DA QUINTA
BAMBAS DO CATETE
BANDA CULTURAL DO JILO
BANDA AMIGOS DA BARRA
BANDA BANDIDA
BANDA BANDIDA DE IRAJA
BANDA BLOCO CONFRARIA BOÊMIOS DA LAPA
BANDA CABEÇA DE CHAVE DA RUA DUVIVIER
BANDA CARNAVALESCA VAI TOMAR NO AZUL
BANDA CLUBE NOBRE DO BAIRRO PEIXOTO
BANDA DA AMIZADE
BANDA DA BARRA
BANDA DA CONSTANÇA BARBOSA GALO DO MEIER
BANDA DA INVÁLIDOS
BANDA DA PRAIA DA BICA
BANDA DA RUA DO MERCADO
BANDA DA SAENS PENA
BANDA DE BANGU
BANDA DE CAVALCANTE
BANDA DE IPANEMA
BANDA DE IPANEMA - INFANTIL
BANDA DO BAIRRO DE FÁTIMA
BANDA DO CHOPPINHO DA PAULA FREITAS
BANDA DO LIDINHO COPACABANA
BANDA DO LIDO COPACABANA
BANDA DO PERU PELADO
BANDA DO PONTAL
BANDA DO RECREIO
BANDA DO RIVIERA
BANDA DO TIJUCA TENIS CLUBE
BANDA DO TIO MARCO
BANDA DO VILLAGE
BANDA DU RIO
BANDA HADDOCK
BANDA HARMONIA DE COPACABANA
BANDA INFANTIL BIGODINHO ESTICADO
BANDA INIMIGOS DA BEBIDA
BANDA TURMA DOS 300 - CHEGA MAIS GRAJAU
BANGALAFUMENGA
BANHO DE PRAÇA
BARBAS
BASTARDES EM GLÓRIA
BATALHA DOS BLOCOS
BATUKE NUCLEAR
BATUQUEBATO
BC BOTA PRA ROLO
BERÇO DO SAMBA
BICHO SOLTO COM DESCULPA PRA BEBER
BIRITA MAS NÃO CAI
BLOCÃO DA BARRA
BLOCÃO DE COPACABANA
BLOCAT
BLOCK N ROLL
BLOCO PIPOCA E GUARANÁ
BLOCO DO AQUILAH
BLOCO 10 + MALANDROS
BLOCO A ROCHA DA GÁVEA
BLOCO ABRAÇO DO URSO
BLOCO AFOXÉ OMO IFÁ
BLOCO AFRO AFOXE DAN ARAR
BLOCO AÍ SIM
BLOCO ALEGRIA DO SAPÊ
BLOCO ALÔ, PRODUÇÃO!
BLOCO AMIGOS DA ONÇA
BLOCO AMO DIVERSIDADE
BLOCO AREIA
BLOCO BALANÇO DO PINTO
BLOCO BATUKE DE BATOM
BLOCO BATUQUE DAS MENINAS
BLOCO BONDE DA FOLIA
BLOCO BONECAS DESLUMBRADAS DE OLARIA
BLOCO BRASIL
BLOCO BUDA DA BARRA
BLOCO BUNDA RACHADA
BLOCO BUSTER
BLOCO BUTANO NA BURETA
BLOCO CACHORRO CANSADO
BLOCO CALMA AMOR
BLOCO CAMINHADINHA
BLOCO CARNA ECO
BLOCO CARNAVAL SQUARE
BLOCO CARNAVALESCO ACORDA E VEM BRINCAR
BLOCO CARNAVALESCO AINDA AGUENTO
BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA ESQUINA
BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DO CATETE
BLOCO CARNAVALESCO BAFO DA ONÇA
BLOCO CARNAVALESCO BAMBAS DO CURUZU
BLOCO CARNAVALESCO BANGUÇANDO O CORETO
BLOCO CARNAVALESCO BOÊMIOS DA LAPA
BLOCO CARNAVALESCO EMPURRA O JIPE
BLOCO CARNAVALESCO INFANTIL SEMENTES DO SAMBA
BLOCO CARNAVALESCO LEGIONARIO
BLOCO CARNAVALESCO LOUCURA SUBURBANA
BLOCO CARNAVALESCO MOLHA O PÉ DAS OITO
BLOCO CARNAVALESCO MULHERES DA VILA
BLOCO CARNAVALESCO NEM MUDA NEM SAI DE CIMA
BLOCO CARNAVALESCO PELA SACO
BLOCO CARNAVALESCO PERERECA DO GRAJAÚ
BLOCO CARNAVALESCO ROLA PREGUIÇOSA TARDA MAS NÃO FALHA
BLOCO CARNAVALESCO SAMBADO NO MIUDINHO
BLOCO CARNAVALESCO SANTALEME
BLOCO CARNAVALESCO SÓ MALUCO 22 DE VILA ISABEL
BLOCO CARNAVALESCO SUVACO DO GATO
BLOCO CARNAVALESCO TÁ FALTANDO VOCÊ
BLOCO CARNAVALESCO TEIMOSOS DO MARACANÃ
BLOCO CARNAVALESCO UNIÃO DOS BLOCOS DA ILHA DO GOVERNADOR
BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DA RIBEIRA
BLOCO CARNAVALESCO VEM COMIGO CACHAÇADA
BLOCO CARNAVALESCO VERMELHO E PRETO E COIRMÃOS
BLOCO CARNAVALESCO XODÓ DA PIEDADE
BLOCO CARNAVRAAAU
BLOCO CARROSSEL DE EMOÇÕES
BLOCO CATA LATAS DO GRAJAÚ
BLOCO CHÁ DA ALICE
BLOCO CHEGA MAIS
BLOCO CHEGA MAIS 2
BLOCO CHINELO DE DEDO
BLOCO CIDADE NOVA
BLOCO CONFETES E SERPENTINAS
BLOCO CORRE ATRÁS
BLOCO CULTURAL 7 DE PAUS
BLOCO CULTURAL AI QUE VERGONHA
BLOCO CULTURAL E CARNAVALESCO EU SOU EU, JACARÉ É BICHO DÁGUA
BLOCO DA ALGAZARRA
BLOCO DA ANITTA
BLOCO DA ANSIEDADE
BLOCO DA BALANÇO
BLOCO DA CAIXINHA
BLOCO DA CHALEIRA DO VIDIGAL
BLOCO DA COLONIA
BLOCO DA FAVORITA
BLOCO DA INSANARJ
BLOCO DA MAMADEIRA BLOCO INFANTIL
BLOCO DA PRACINHA
BLOCO DA PRAIA
BLOCO DA PRETA
BLOCO DA RESSACA
BLOCO DA SORVETERIA
BLOCO DA TERREIRADA CEARENSE
BLOCO DAS CARMELITAS
BLOCO DAS DIVAS
BLOCO DAS FADAS!
BLOCO DAS PIRANHAS
BLOCO DAS PIRANHAS DO JEFINHO
BLOCO DE HONÓRIO GURGEL (SOMOS HG)
BLOCO DE MARECHAL HERMES (SOMOS M.H)
BLOCO DE RUA - AMIGOS DO GUARÁ
BLOCO DE RUA - PRETAS DE JORGE
BLOCO DE RUA DA MONICA - BORA LÁ
BLOCO DE RUA DO ANDRÉ - ENROLA A ROLA PRA ROLA NÃO SE ENROLAR
BLOCO DE SEGUNDA
BLOCO DESACATO DA BIQUINHA
BLOCO DINOSSAUROS NACIONAIS
BLOCO DO AILTON - BALANÇA MAS NÃO CAI
BLOCO DO ARMÁRIO
BLOCO DO BALDE SULACAP
BLOCO DO BECO DO RATO
BLOCO DO BOB
BLOCO DO BOI "SÓ FALTA VOCÊ "
BLOCO DO BOI DA VILA DA PENHA
BLOCO DO CAMELO
BLOCO DO CARAMUELA
BLOCO DO CIDADE JARDIM
BLOCO DO CORSO
BLOCO DO DJ LEVADO
BLOCO DO ECJG
BLOCO DO GALHO
BLOCO DO LIMÃO DE JARDIM AMÉRICA DO RIO DE JANEIRO
BLOCO DO LIMÃO DO PICARETA
BLOCO DO MACUMBA
BLOCO DO MÁFIA
BLOCO DO MORAES
BLOCO DO MORENO
BLOCO DO PUROES
BLOCO DO RENA
BLOCO DO ROCK
BLOCO DO SARGENTO PIMENTA
BLOCO DO SERRAGENS
BLOCO DO SHOW DO ANTONIO CARLOS
BLOCO DO TAMANCO
BLOCO DO TRAMELA
BLOCO DO UH
BLOCO DOS BANCÁRIOS VESTIU UMA CAMISINHA LISTRADA E SAIU POR AÍ
BLOCO DOS CACHAÇAS
BLOCO DOS COLEGAS
BLOCO DOS MENDIGOS
BLOCO DOS SECRETOS
BLOCO DUS IMPUSSIVI
BLOCO EDUCA QUE LIBERTA OU CORDÃO DO PAULO FREIRE E ÔH! DARCY
BLOCO EMORIÔ
BLOCO ENCOSTA
BLOCO ESQUENTA DE PADRE MIGUEL
BLOCO EU AMO A LAPA
BLOCO EU AMO CERVEJA
BLOCO EU CHORO CURTO MAS RIO COMPRIDO
BLOCO EXAGERADO
BLOCO EXPLOSÃO DE PAQUETÁ
BLOCO FAVELA BRASS
BLOCO FILHES DA MARTINS
BLOCO FILHOS DA P!
BLOCO FLA MASTER
BLOCO FOGO E PAIXÃO
BLOCO FOLIÕES DO RIO
BLOCO FOLIÕES DO VERDUN
BLOCO FUZUÊ DA ILHA
BLOCO GAMBÁ CHEIROSO
BLOCO GORDELICIA
BLOCO GURI DA MERCK
BLOCO INFANTIL TERRA DO NUNCA
BLOCO INFANTO JUVENIL LARGO DO MACHADINHO, MAS NÃO LARGO DO
SUQUINHO
BLOCO JÁ COMI PIOR PAGANDO
BLOCO MARCHA NERD
BLOCO MARESIA
BLOCO ME ESQUECE
BLOCO MEIA DÚZIA DE GATOS PINGADOS
BLOCO MINHA RAIZ
BLOCO MORTO COM FAROFA
BLOCO NA PRESSÃO EU VOU
BLOCO NANDO LUIZ (RITMO SERTANEJO)
BLOCO O FERVO
BLOCO OLHA PÁ MIM
BLOCO ÓRFÃOS DO BRIZOLA
BLOCO PANELA PRETA DE CURICICA
BLOCO PAPO DE CACHAÇA
BLOCO PAZ E AMOR
BLOCO PERU DURO DO MEIER
BLOCO PINTA MAS NÃO BORRA
BLOCO PIRANHA PORRA LOKA
BLOCO PORRE CERTO
BLOCO QUEM ME VIU MENTIU
BLOCO QUEM VAI VAI, QUEM NÃO VAI , NÃO CAGUETA!
BLOCO QUIZOMBA
BLOCO RECREATIVO AMIGOS DO EDINHO - CONCENTRA MAIS NÃO SAI
BLOCO REPUBLICA SUBURBANA
BLOCO RIO2AMORES
BLOCO ROLADO
BLOCO SECA COPO
BLOCO SEM SAÍDA
BLOCO SEU KUKA E EU DO GRAJAU
BLOCO SEU LAGARTO MAMA
BLOCO SEU LARGATO MAMA
BLOCO SÓ CAMINHA
BLOCO SÓ TAMBORINS
BLOCO SOU CHEIO DE AMOR
BLOCO SOU CHEIO DE AMOR
BLOCO SOUL DA GEMA
BLOCO SUPERBACANA
BLOCO TA CHEGANDO A HORA
BLOCO TCHETCHECA
BLOCO TIMONEIROS DA VIOLA
BLOCO TOCA RAUUUL
BLOCO TOMA UMA
BLOCO TURMA DA PAZ DE MADUREIRA TPM
BLOCO TURMA DO COPO
BLOCO UNIDOS DO CARAXUÉ
BLOCO URUBUZADA
BLOCO VIRA LATA
BLOCO VOLTA, ALICE
BLOCO ZIMBAUE
BLOQUEEN
BOEMIOS DE SEPETIBA
BOHEMIOS DA PRACINHA E VITAL
BOKA DE ESPUMA
BREC - BLOCO RECREATIVO ENREDO CARIOCA
BROXADAO
C. C. DHEL E OS CABRAS DA PESTE
CABRITO MAMADOR
CALDEIRÃO DO COQUEIRO
CALMA, CALMA SUA PIRANHA!
CANTINHO DO URUBU
CARIJÓ
CARIOCA DA GEMA
CARNABLACK
CARNAKOO RJ
CARNAVAL E BLOCO FOLIA DO LARGO DO SAPÊ
CARVALHO EM PÉ
CEU NA TERRA
CHAME GENTE
CHEIRO NA TESTA
CHORA 10
CHORA ME LIGA
CHROMA AQUI NA MINHA MÃO
CHULÉ DE SANTA
CLUBE DO SAMBA
COBRA SARADA - ESCOLA EDEM
COMUNA QUE PARIU!
CONFRARIA DA BEBIDINHA
CORAÇÃO DAS CRIANÇAS
CORDÃO ALEGRIA DA TIJUCA
CORDÃO DA BOLA LARANJA
CORDÃO DA BOLA PRETA
CORDÃO DO BOITATÁ
CORDÃO DO PRATA PRETA
COROINHA
CRIANÇADA FOLIA
DEITA MAS NÃO DORME
DESLIGA DA JUSTIÇA
DO VINIL AO K7
É TUDO OU NADA?!
ECO SAMBA DE CARNAVAL
EMBAIXADORES DA FOLIA
EMBALO DO ENGENHO NOVO
EMPOLGA ÀS 9
ENCOSTA QUE ELE CRESCE
ENTIDADE CULTURAL CARNAVALESCA GALO DO MEIO-DIA
ESCANGALHA OFICINA DE CARNAVAL
ESCORREGA MAS NÃO CAI
ESCRAVOS DA MAUÁ
ESTICA DO FLAMENGO
ESTRATÉGIA
EU BEBO, CÊ BEIJA
FALA MEU LOURO
FALE QUEM QUISER
FANFARANI
FANFARRADA
FANFINHA - FANFARANI INFANTIL
FECHA BAR
FERVO DA LUD
FIQUEI FIRME
FOGO NA CUECA
FOLIA CARIOCA
FOLIA DO GALO
FOLIA RUN
FOLIOES DA ABRACES
G.R BANDA DA CONCEIÇÃO
G.R.B.C ALEGRIA DE PALMARES
G.R.B.C FOFOQUEIROS DE PLANTÃO
G.R.B.C SÓ CACHAÇA
G.R.B.C TÔ NEM AÍ
G.R.B.C TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA
G.R.B.C. ACONTECEU
G.R.B.C. ALEGRIA DO GUARABU
G.R.B.C. CANELA FINA
G.R.B.C. É PEQUENO MAS NÃO AMOLECE
G.R.B.C. TRAZ A CAÇAMBA
G.R.B.C. VALEU A PENA
G.R.B.C.BADALO DE SANTA TERESA
G.R.B.E CONCENTRA MAS NÃO SAI
G.R.C. BLOCO UNIDOS DA PAIXÃO DO ANDARAÍ
G.R.E.S PRINCESINHA DO RECREIO
GB BLOCO
GIGANTES DA LIRA
GRBC NINHO DOS COBRAS
GRBC BLOCO DO PLAYMOBIL
GRBC CHAVE DE OURO
GRBC FUZUÊ... SÓ ALEGRIA PRA VOCÊ!!
GRBC IMPÉRIO DA CRUZADA
GRBC MOCIDADE DE SANTÍSSIMO
GRBC MOCIDADE UNIDA DE MAGALHÃES BASTOS
GRBC TRIBO CACUIA
GRBC VIRILHA DE MINHOCA
GRCBC ENGATA NO CENTRO
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO ALEGRIA DE QUINTIN0
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO ALEGRIA DE SÃO BENTO
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA JOAQUIM MÉIER
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO ARRASTÃO DA BARRA DE
GUARATIBA
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO BANDA DO PECHINCHA
JACAREPAGUÁ
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO EMBALO DE SANTA TERESA
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO EMPURRA QUE PEGA DO
LEBLON
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO MAU MAU DE BANGU
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO NINHO DOS COBRA DO
ARSENAL
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO PIRANHAS DA SENADOR
NABUCO DE VILA ISABEL
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO SE TU FÔ EU VÔ
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO TIGRE DO MEIER
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DA PRAIA DO CARDO
GRÊMIO RECREATIVO CACIQUE DE RAMOS
GREMIO RECREATIVO CULTURAL E CARNAVALESCO DRAGÕES DA RIACHUELO
GREMIO RECREATIVO DINOSSAURO DO FUNK
GREMIO RECREATIVO IMPERIANOS DE FÉ
GREMIO RECREATIVO MADUREIRA TOCA, CANTA E DANÇA
H ROMEU PINTO
HIPNOTIZADOS
HOUSE DA MÃE JOANA
HUMAITÁ QUE TÁ
HUMAITÁ QUE TÁ GAROTO
IH, É CARNAVAL!
IMPRENSA QUE EU GAMO
INOVA QUE EU GOSTO
KAMA SUTRA
LAMBABLOCO
LARANJADA SAMBA CLUBE
LARANJEIRA DE CORDOVIL
LARGA ONÇA ALFREDO
LARGO DO MACHADO, MAS NÃO LARGO DO COPO
LIGA DE BLOCOS E BANDAS DA ZONA PORTUARIA
ME BEIJA QUE EU SOU CINEASTA
ME CHAMA
ME ENTERRA NA QUARTA
ME PERCO NA RETA MAS ME ACHO NA CURVA
ME VACINA
MEU BEM VOLTO JA
MEU BLOCO É UM HIT
MEU BLOCO, UM BLOCO PRA CHAMAR DE SEU
MINHA LUZ É DE LED
MINI SERES DO MAR
MOCIDADE DEPENDENTE DE DEUS
MONOBLOCO
MORDE & PICA TODA HORA
MORENA DO DOM
MULHERES BRILHANTES
MULHERES DE CHICO
MULTIBLOCO
NEW YORK BRASS BAND NYBB
NOSSO BLOCO
OLHA A VENTANIA
ORQUESTRA VOADORA
OS 20 DE OURO DO MESTRE ODILON
OS 300
PAGODEIRA S.A.
PEGA REX!
PEROLA DA GUANABARA
PICADA DE PRIMEIRA
PIRATAS ORDINÁRIOS
PLANTA NA MENTE
POE NA QUENTINHA
PRA SE APAIXONAR
PRAGRADAR DA ROCINHA
PRIMEIRO AMOR
QUE BLOCO É ESSE?!
QUE MERDA É ESSA?
QUE PENA AMOR
QUEM NUM GUENTA BEBE ÁGUA
QUINTAL DO TG
RANCHO CARNAVALESCO FLOR DO SERENO
RECREIO DO GALO
RIO MARACATU
RODOPIANDO NO TOMBO DO COPO
S.C.R. BLOCO XUPA MAS NÃO BABA
SÁ PEREIRA INFANTIL
SAMBA DO GURI (CARNA MERCK 2022)
SAMBATOUR
SE ESSA RUA FOSSE MINHA
SE EU COZINHO TODO MUNDO COME
SE ME DER, EU COMO!
SE NÃO QUISER ME DAR ME EMPRESTA
SENTA QUE EU EMPURRO
SEREIAS DA GUANABARA
SIMPATIA É QUASE AMOR
SÓ O CUME INTERESSA
SOBRINHOS DO TIO BIO
SPANTA NENEM
SUFRIDUS DE COPACABANA
SUVACO DO CRISTO
TÁ PIRANDO, PIRADO, PIROU!
TE VEJO POR DENTRO... SOU DA RADIOLOGIA
TECNOMACUMBA
TEIMOSO
TIGRE DO COQUEIRO
TIRA ROUPA NENÉM
TO NO RECREIO
TRIBOQ
TURBILHÃO CARIOCA
ULTIMO GOLE
UNIVERSIBLOCO
VAGALUME O VERDE
VAI TOMAR NO GRAJAÚ
VEADOS COMUNISTAS
VEM CÁ MINHA FLOR
VEM QUE EU TE CARREGO
VEMCABROCHA
VIRTUAL
VOU TE PESCAR
VOU TREINAR E VOLTO JÁ
ZONA MENTAL
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