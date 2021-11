Mãe e filho foram mortos a tiros na Zona Norte. Na foto, Geilza Alves, 51, e Alan, 27 - Reprodução/Redes Sociais

Mãe e filho foram mortos a tiros na Zona Norte. Na foto, Geilza Alves, 51, e Alan, 27Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/11/2021 19:16 | Atualizado 03/11/2021 07:57

Rio - Um homem matou a ex-mulher, o filho dela e foi morto a tiros na Rua Meruoca, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio, no início da tarde desta terça-feira. Segundo moradores, o criminoso, que não foi identificado, invadiu a casa armado após não aceitar o fim da relação e atirou contra Geilza Alves, de 51 anos, que morreu no local. Ele também baleou dois filhos dela e foi morto em seguida. Alan Alves, de 27 anos, foi atingido no braço e tórax, chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos. Já Marcos Vinicius, de 23 anos, foi baleado na perna e levado para Hospital Municipal Albert Schweitzer. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de invasão de residência por um homem armado na região. No local, os militares foram informados de que o invasor fez diversos disparos contra a mulher e seus dois filhos, e acabou baleado. Um parente da vítima teria conseguido pular a janela para pedir ajuda. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h55 e socorreu os dois filhos baleados. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para assumir a investigação.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a tragédia. "Dói, mas dói muito saber que passaram por essa tragédia. Um aperto no peito quando ouvi seu nome. Foi com a Geilza Alves e os filhos. Fiquei sem chão! Graças a Deus tive a oportunidade de estar nessa família. Vá com Deus, mulher guerreira. Exemplo de mulher, sem dúvida. A você Alan Azevedo, um filho tão preocupado, tão agarrado, lembro da infância, aprontava que só.. Vá com Deus, que todos nós possamos ter forças. Que dia, Meu Deus! Luto", disse uma mulher.

"Estou de luto, meu coração está vazio. Jesus tem compaixão de todos, amém. Fiquem com Jesus", comentou um homem. "Eu nem consigo acreditar", disse outra. "Triste notícia, fiquei abalada. Era uma família e tanto. Só vai restar saudades. Vai com Deus", disse mais uma.