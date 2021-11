Leniel Borel e o filho Henry - Arquivo pessoal

Publicado 02/11/2021 22:12 | Atualizado 02/11/2021 22:20

Rio - O engenheiro Leniel Borel, pai do pequeno Henry Borel, morto brutalmente no dia 8 de março deste ano, publicou um texto emocionante sobre o filho em suas redes sociais na noite desta terça-feira, Dia de Finados. "Há coisas que nunca vamos entender ou sequer estar preparados para passar por elas. Ninguém nunca está preparado para perder, muito menos o que mais amamos nesta vida", começa ele.



"Filho, você partiu e levou uma parte enorme de mim! Não nos deixaram despedir um do outro, mesmo que fosse um até breve, lembro todo dia a última frase que puder falar para você naquele último dia: 'papai volta para te buscar no próximo final de semana'", lamenta o engenheiro.



No texto, Leniel lamenta ter que homenagear o filho no Dia de Finados. "Eu nunca vou entender o porquê fizeram esta atrocidade com você. Nunca imaginava que teria que homenagear meu filhinho em um dia como este, um dia triste, dia de lembranças, dia de muita saudade".



"Naturalmente um pai deve ser enterrado pelo filho, não o contrário, pois esta é a ordem natural da vida. Mas terei que lutar dia após dia, com a mais dura realidade. Lutar contra uma brutalidade sem tamanho, que transformou uma vida de planos e esperança, em uma vida de luto e saudade".



Por fim, ele cita que segue buscando por justiça e pede orações para o filho. "Hoje, por causa de pessoas cruéis, estou sem meu filhinho aqui comigo, vivendo este dia de uma forma completamente diferente. Resta agora lutar por justiça e homenagear meu filhinho. (...) Peço a todos que orem de onde estiverem, podem orar nos comentários também em coletivo. Orem pelo Henry, orem por toda as crianças que podem estar sofrendo maus-tratos, orem para que a justiça seja feita".