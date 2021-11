89ª DP (Resende) - Carina Rocha/PMR

Publicado 08/11/2021 15:32 | Atualizado 08/11/2021 15:37

Rio - A Polícia Civil vai investigar a morte de um jovem de 19 anos, ocorrida na noite deste domingo (7), na cidade de Quatis, no interior do Rio de Janeiro. Emanuel Victor de Andrade Fernandes Machado foi assassinado a tiros dentro de um acampamento que abriga famílias assentadas, em uma área rural.

Testemunhas afirmaram que o jovem conversava com amigos quando ocorreu o crime. Duas pessoas que estavam com ele conseguiram correr e fugir do local.

As investigações estão com a 89ª DP (Resende). Investigadores estão ouvindo testemunhas e os dois amigos de Emanuel.

De acordo com a polícia, os executores passaram a noite nas proximidades do acampamento, mas não foram localizados na ao amanhecer. A polícia apreendeu o celular da vítima para auxiliar nas investigações. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Emanuel.