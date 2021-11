A retomada de espetáculos nos palcos | Rio de Janeiro | O Dia

Foto divulgação da comédia 'A Casa da Sogra' - Assessoria

Foto divulgação da comédia 'A Casa da Sogra'Assessoria

Publicado 06/11/2021 00:00

A comédia 'A Casa da Sogra' estreia hoje, às 21h, no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca, onde fica em cartaz até o dia 28 com ingressos a R$ 50. Com texto de Aharom Avelino e direção de Andrade Sucesso e Gilbert Magalhães, o espetáculo traz no elenco os atores Felipe Reis, Claudia Lira, Narjara Turetta, Flávio Siqueira, Claudia Maal e Elci Soares.

A história se desenrola quando Aurora, a sogra, se aposenta. No primeiro dia da sua aposentadoria, sua filha, Eveline, resolve ir para casa da mãe após seu marido ter sido cassado por corrupção. Neste momento surge a ideia de contratar um Pai de Santo enrustido, Juju. Com a ajuda do porteiro, Alfredo, e de sua empregada Jorgete, todos unem forças para tentar expulsar Eveline da casa da mãe. Nesse meio tempo aparece a síndica, Neiva, que tenta atrapalhar tudo lançando as suas regras inusitadas no condomínio onde a história se passa. Por fim, Aurora se rende e deixa a filha ficar com ela na casa. A Casa da Sogra promete ser uma peça divertidíssima, feita para arrancar muitas risadas do público nesse momento de retomada de espetáculos.

O diretor de produção e ator da peça, Felipe Reis, falou sobre o que o impulsionou a escrever o espetáculo: "É uma homenagem ao ator e diretor Sérgio Brito, a quem dedico o espetáculo 'A Casa da Sogra'. Sérgio que foi meu mentor durante muitos anos. Trabalhar com o Sérgio Britto era viver contagiado pelo teatro no dia a dia, ele me inspirou e me impulsionou, gerando uma paixão pelo teatro e pela arte", disse. Ele também relembrou uma frase de seu mentor, "a vida é curta para tamanha experiência, que é o teatro".

Será necessário o uso de máscara, distanciamento social e uso de álcool para assistir ao espetáculo.