56ª DP (Comendador Soares) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 05/11/2021 19:26 | Atualizado 05/11/2021 19:49

Rio - Um idoso de 76 anos, que não teve a identidade revelada, foi baleado de raspão na cabeça na tarde desta sexta-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após troca de tiros entre criminosos no bairro KM 32. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas para a ocorrência, mas quando chegaram no local, a vítima já tinha sido socorrida à Clínica da Família da região.

Procurada para dar mais detalhes, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que o estado de saúde da vítima é estável.

"Um idoso, de 76 anos, deu entrada na Upa 24h Arquiteta Patricia Marinho na tarde desta sexta-feira (5), após ser baleado de raspão na cabeça. Ele recebeu o primeiro atendimento na unidade e, logo em seguida, foi transferidopara o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Está passando por exames complementares para avaliar o ferimento. No momento, seu estado de saúde é estável".

A ocorrência foi encaminhada à 56ª DP (Comendador Soares).