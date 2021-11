Rioeduca na TV traz recursos semânticos e interpretação textual - Secretaria Municipal de Educação / Divulgação

Rioeduca na TV traz recursos semânticos e interpretação textualSecretaria Municipal de Educação / Divulgação

Publicado 05/11/2021 18:25

Rio - Ferramentas para produção e interpretação textual estão entre os destaques da programação do Rioeduca na TV na semana que vai de 8 a 12 de novembro. Recursos semânticos e morfossintáticos e os efeitos de sentido, assunto para o 8º ano, e revisão de textos, do 2º ano, são algumas das videoaulas de Língua Portuguesa que vão ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h30, na Band (canal 7.2) e no canal MultiRio (26 e 526 da NET/Claro).

Realizada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro com a MultiRio, Rioeduca na TV é voltado para estudantes da Educação Infantil e do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, incluindo Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nesta segunda-feira (8), alguns destaques são O Pássaro e os Medos, de Sala de Leitura, às 8h, para a Educação Infantil; Sistema Solar, às 9h15, para o 5º ano; e Recursos Semânticos e Morfossintáticos e os Efeitos de Sentidos, às 10h30, para o 8º ano. Na terça (9), entre as aulas estão Revisão de Textos, às 8h30, para o 2º ano; Equação do 1º Grau: O Que é?, de Matemática, às 10h15, para o 7º ano; e Biografia: Uma Vida Escrita, às 11h45, para a EJA I. As videoaulas Sobre o Tempo, às 9h, para o 4º ano; e Os Sentidos da Vida, de Ciências, para o 6º ano, são destaques na quarta-feira (10).

Na quinta-feira (11), A Riqueza dos Textos, às 8h45, para o 3º ano; Análise de Gráficos: É Função ou Não, de Matemática, às 11h, para o 9º ano; e A Urbanização do Brasil, às 12h, para a EJA II, são alguns temas do dia. Na sexta (12), Árvores que Guardam Memória, às 7h45, para a Educação Infantil; Do You Have a Pet?, de Língua Inglesa, às 8h15, para 1º e 2º anos; e A Arte Negra Brasileira, às 9h15, que trabalha Artes Visuais, Artes Cênicas, Música e Educação Física de forma interdisciplinar para 4º, 5º e 6º anos.

Além das videoaulas, programas ao vivo de Tira-Dúvidas fazem parte da programação de Rioeduca na TV. Os alunos do 1º ao 5º ano assistem à live semanal às sextas-feiras, às 9h30; e os do 6º ao 9º ano, diariamente, de segunda a sexta-feira, às 16h - neste caso, a cada dia, é dado destaque a um componente curricular, como Matemática e Geografia. Durante as transmissões, os professores respondem ao vivo a perguntas dos estudantes enviadas pelo chat do aplicativo Rioeduca em Casa ou pelo WhatsApp (21 - 99184-4948).