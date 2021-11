Tribunal de Justiça do Rio - Reprodução

Tribunal de Justiça do Rio Reprodução

Publicado 05/11/2021 16:31

Rio - A Justiça do Rio condenou, nesta quarta-feira, um homem acusado de espancar e matar uma mulher na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O III Tribunal do Júri da Capital decidiu que Fábio Machado de Souza deve cumprir 24 anos de prisão em regime fechado pela morte de Fabiana da Fonseca, 31 anos.

O crime aconteceu em uma madrugada de junho de 2016. As investigações da Polícia Civil apontaram que Fabiana foi deixada morta na praia um dia antes da prisão. Na época, ele foi preso em flagrante após ter tentado estuprar uma outra mulher na praia de Copacabana, altura da Rua Hilário Gouveia.

Na sentença, o juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, afirmou que o ele não demonstrou arrependimento pelo crime. "A personalidade do acusado é adversa e corrompida já que não prestou socorro à vítima, nem demonstrou arrependimento. Aliás, retrata a prova dos autos que mesmo após tudo isso retornou ao local para ver o cadáver da jovem, encontrando-a morta e gelada, o que não lhe sensibilizou, pois ainda assim retornou à sua residência para dormir de forma tranquila. Evidencia-se, assim, extrema frieza e completa ausência de remorso do acusado”, pontuou.

Fábio Machado de Souza foi condenado pelo crime de feminicídio com o emprego de meio cruel e sem chances de defesa da vítima. Ele possui oito anotações criminais, sendo cinco por estupro no Rio e em Teresópolis, na Região Serrana.