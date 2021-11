Apresentações de orquestras, bandas e dança acontecem no Centro do Rio nesta sexta-feira - Marcos Porto/Agência O DIA

Apresentações de orquestras, bandas e dança acontecem no Centro do Rio nesta sexta-feiraMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 05/11/2021 14:17

Rio - No Dia Nacional da Cultura, 5 de novembro, o Theatro Municipal do Rio promove a venda de ingressos para um concerto musical da Orquestra Sinfônica, que acontece neste sábado (6), à preços populares. Uma das mais importantes orquestras do país, a OSTM completa 90 anos de existência nesta sexta-feira e fará sua primeira apresentação com público presencial desde o início da pandemia.



A abertura do Theatro para a apresentação acontece neste sábado, às 14h30. Os ingressos são vendidos somente pelo site http://theatromunicipal.rj.gov.br/ com preços de R$ 20, a entrada inteira, e R$ 10, a meia-entrada.

Fundada em 02 de maio de 1931, a OSTM tem uma trajetória com grandes estrelas como Francisco Braga, o primeiro maestro titular do Theatro e autor do Hino da Bandeira. A Orquestra fez a primeira apresentação no dia 05 de setembro de 1931, às vésperas da data comemorativa da Independência do Brasil. O concerto de estreia da Orquestra Sinfônica contou com a participação de Tito Schipa, considerado um dos maiores tenores italianos da primeira metade do século 20.

Ainda no clima de comemorações à cultura brasileira, o público presente no Centro do Rio poderá participar de apresentações gratuitas. Um palco será montado no Boulevard da Avenida Treze de Maio, na Cinelândia, com apresentações de orquestras, bandas, dança e uma série de homenagens à Pixinguinha, considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira, no Theatro Municipal e no Museu da Imagem e do Som (MIS-RJ).

A programação irá até às 16h30 desta sexta-feira, no Centro do Rio. O grande destaque da comemoração será o lançamento do filme inédito “Pixinguinha – um homem carinhoso", de Denise Sarraceni e produzido por Carlos Moletta, que terá sua exibição às 18h30 de hoje, nas escadarias do Theatro Municipal. O filme entrará em cartaz nos cinemas de todo o Brasil somente a partir de 11 de novembro.