Cedae faz ação para coibir furto de água na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 05/11/2021 19:43

Rio - A equipe de Segurança Patrimonial da Companhia Estadual de Águas e Esgotamento (Cedae) cortou três ligações clandestinas de água nesta semana em operações na Taquara e Tanque, em Jacarepaguá, e em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a companhia, os cortes dos "gatos" começaram em ações na quarta-feira, quando foi desfeita uma ligação na Rua André Rocha, na Taquara. Já na quinta-feira, o corte foi feito em uma casa de classe média alta em condomínio, onde, inclusive, havia uma piscina de 15 mil litros e duas caixas de 2 mil cada.

Nesta sexta-feira, outra irregularidade foi retirada de domicílio na Estrada da Covanca, no Tanque, com caixa d’água de 1 mil litros de água.

Segundo a Cedae, as operações têm o objetivo de eliminar ligações clandestinas no Rio de Janeiro. "O furto de água prejudica o abastecimento, pode causar vazamentos e perda de pressão na rede de distribuição de água, além de ser crime tipificado no artigo 155 do Código Penal", alertou a companhia.