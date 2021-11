O governador Cláudio Castro e o cônsul de Portugal, Luís Gaspar da Silva - Reprodução do Instagram

O governador Cláudio Castro e o cônsul de Portugal, Luís Gaspar da SilvaReprodução do Instagram

Publicado 05/11/2021 17:24

Rio - O governador Cláudio Castro teve um encontro nesta sexta-feira (5) com o cônsul de Portugal, Luís Gaspar da Silva, na sede do consulado do país em Botafogo, na Zona Sul. A visita acontece seis dias após o diplomata e sua família terem sido feitos reféns em assalto ao Consulado Geral de Portugal, onde fica a casa usada como domicílio pelo cônsul.

"Visitei hoje o Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, Luís Gaspar da Silva, para demonstrar mais uma vez o nosso compromisso com as investigações sobre o assalto ocorrido no último sábado. Presto aqui a minha solidariedade ao Cônsul, sua família e aos funcionários do Consulado Geral de Portugal. Tenho certeza de que este crime será solucionado para trazer à luz da justiça aqueles que o cometeram", finalizou Castro, em postagem no seu Instagram.



A invasão à sede do consulado no Rio aconteceu na madrugada deste sábado, quando bandidos renderam seguranças, entraram no local, fizeram refém o diplomata e sua família. Do endereço, os criminosos teriam levado joias, dinheiro e eletrônicos. A Polícia Civil busca desde o sábado, imagens que possam identificar os responsáveis pelo crime. Até o momento, apenas máscaras e um boné supostamente usados pelos assaltantes foram localizados.

Antes do encontro desta sexta-feira, Castro já havia manifestado sua solidariedade ao cônsul e sua família na última segunda-feira. Ele já havia pedido prioridade nas investigações do caso.

O Palácio do Itamaraty divulgou nota no último domingo dizendo que acompanharia de perto as investigações do crime.

"O governo brasileiro expressa solidariedade ao Cônsul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Embaixador Luiz Gaspar da Silva, à sua família e às demais pessoas afetadas pelo assalto ao Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro", dizia a nota do palácio.