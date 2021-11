Protesto foi marcado para a porta da sede Lagoa do Cap, na Rua J.J. Seabra, s/nº - Divulgação

Publicado 05/11/2021 15:42 | Atualizado 05/11/2021 15:49

Rio - Os pais e parentes de alunos dos Colégio de Aplicação da UFRJ marcaram para este sábado (6) uma manifestação pela volta das aulas 100% presenciais, na porta da sede Lagoa, na Zona Sul. O protesto está marcado para às 9h e terá um abraço simbólico na unidade. Segundo as famílias, a ideia é exigir que a instituição confirme o restabelecimento das atividades em 2022.

"É entendimento da maioria das famílias que o retorno híbrido da escola está aquém do que ela pode oferecer. Garantimos a transparência dessa questão e isso pode ser verificado em nossas mídias como por exemplo na carta enviada a Reitoria e depois com o resumo da reunião", diz posta da Associação de Pais e Alunos do Colégio de Aplicação da URFJ (APACAp), em blog dedicado ao grupo.

O ato foi aprovado pela maioria dos pais e alunos da instituição, em assembleia virtual no último dia 29 de outubro. Além do ato, os organizadores criaram um espaço para a troca de uniformes, uma vez que após quase dois anos sem aulas presenciais, muitos alunos perderam as roupas.

"Quem tiver uniformes que não servem mais para a criança, por favor, levem para que possa ser utilizado por outro aluno. Lembrando que , neste momento, há imensa dificuldade de algumas famílias conseguirem comprar o uniforme e, portanto , essa é uma solução de grande ajuda para estas crianças", diz publicação.

"Nossos filhos precisam de mais aulas presenciais. Os estudantes estão cansados do remoto. As perdas emocionais e pedagógicas são grandes", diz postagem em grupo.