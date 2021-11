Eduardo Paes em visita ao Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica - Foto: Prefeitura / Alexandre Macieira

Publicado 05/11/2021 15:31

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu, nesta sexta-feira, o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Centro do Rio. Fechado desde o início da pandemia, o centro cultural também inaugurou duas obras criadas pelo pintor Hélio Oiticica, que nunca foram expostas até o momento.

"Que honra e alegria estar aqui. Todo fazedor de cultura é herói neste país. O compromisso dessa administração é apostar muito na cultura, na arte. A reabertura do Centro Hélio Oiticica tem um simbolismo, um centro cultural importante, de uma pessoa de renome", comemorou o prefeito Eduardo Paes.

As duas novas obras de Oiticica faz com que os visitantes possam ter experiências sensoriais com o local. "O que seria da cidade sem a arte? A arte nas cidades faz as pessoas circularem, gera interesse em se deslocarem por territórios diferentes. A arte promove integração entre universos diferentes dentro de uma cidade. A obra de Hélio Oiticica, além de referência artística na história do Brasil, é necessária para os tempos de retomada da cultura por ser um convite à interação", disse o secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini.

Uma das novidades é o PN10, uma instalação penetrável exibida a céu aberto, na Rua Imperatriz Leopoldina. Ele foi criado por Oiticica, em 1971, para uma bolsa nos Estados Unidos, pensado para o Central Park. A segunda obra inédita, “CC2 On Object Private” está montada no segundo andar do local.

O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica fica na Praça Tiradentes, 68, Centro do Rio. O espaço estará aberto ao público de segunda a sábado, das 10h às 18h.