Moradores de Manguinhos reclamam das constantes operações policiais na comunidade

Rio - Moradores da comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, se reuniram nesta sexta-feira, em frente à Cidade da Polícia, em Benfica, para questionar as insistentes incursões policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na região, que ocorrem há uma semana, quase sempre pela madrugada. Segundo a Polícia Militar, militares vêm fazendo buscas na comunidade para encontrar os responsáveis pela morte do sargento Jamilton Machado de Assis, de 43 anos, baleado na cabeça na última quarta-feira (27)

No entanto, essas ações levantaram questionamentos por parte dos moradores, que dizem não entender o motivo das incursões acontecerem sempre entre 23h e 1h. Segundo os manifestantes, os agentes estariam invadindo casas de moradores usando violência. Um morador que esteve no protesto disse que as trocas de tiros preocupam quem está dentro de casa e também quem está retornando do trabalho ou da igreja.

"Muitas pessoas que trabalham em bares, hotéis e restaurantes voltam do trabalho já tarde da noite. Isso sem contar o fato de estar em casa e ter que se abrigar para se proteger de bala perdida. Isso é um absurdo. Não nos parece que é para prender alguém, ainda mais sendo num horário que normalmente não ocorre operações", destacou o morador.

Carregando cartazes escritos: "Nós moradores perdemos o direito de ir e vir" e "A cada uma bala, por que não converter em um livro?", moradores pediam respostas. Na Cidade da Polícia, representantes de grupos comunitários foram recebidos por uma autoridade da PM que se comprometeu a fazer contato com a major Priscilla Azevedo, comandante do núcleo das UPPs, para marcar um encontro.



Moradores de Manguinhos protestam contra ações noturnas do Bope na comunidade.



De acordo com a PM, essas ações "são pautadas em informações da Subsecretaria de Inteligência (SSI)". Questionada sobre o balanço dessas ações noturnas, a PM informou que na quarta-feira (3), policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estavam em patrulhamento "quando foram atacados por disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos nos acessos da comunidade de Manguinhos e ocorreu reação. Estes indivíduos fugiram na direção de um imóvel. A equipe policial seguiu em cerco e foi autorizada pelo proprietário a entrar no local. Durante o vasculhamento, dois homens foram detidos e houve apreensão de uma pistola calibre 9 mm, um carregador e munições. Um deles estava ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde ficou custodiado. Após verificação de dados, foi constatado que o outro homem detido estava evadido do sistema penitenciário". A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).

Há uma semana, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, prometeu revés aos criminosos que mataram sargento da PM em Benfica durante um ataque criminoso no viaduto de Benfica, entre as comunidades do Jacarezinho e Manguinhos. No enterro do colega de farda, o líder da corporação disse que foi um ato covarde e que não iria ficar impune. "Já estamos em contato com a Polícia Civil, não vai ficar assim. Minha tropa não vai chorar", disse o secretário em entrevista ao RJ1, da TV Globo.

Jamilton Machado estava desde 2009 na corporação e era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho. O PM deixa esposa e dois filhos gêmeos.



