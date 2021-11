Rio de Janeiro - 04/11/2021 - CIDADE/ Rio de Janeiro - No dia nacional da cultura, o prefeito Eduardo Paes participou na manha de hoje (05) da primeira viagem do programa Verao Verde,que levara cariocas aos pricipais pontos turisticos de Madureira, na foto Eduardo Paes no onibus da culturaFoto : Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa/ Agencia O Dia

Publicado 05/11/2021 14:14 | Atualizado 05/11/2021 16:21

Rio - O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou, nesta sexta-feira, do lançamento do programa "Verão Verde" que terá tour por pontos turísticos de Madureira feito em ônibus elétrico. A viagem inaugural, no percurso de 10 km, foi feita por alunos da rede pública de ensino e também contou com a presença dos secretários de Cultura, Marcus Faustini, de Transportes, Maína Celidonio, e do subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz. O tour é gratuito e funcionará aos sábados e domingos, em cinco viagens, a partir do próximo dia 13.

"Esse é um programa que queremos levar para várias áreas da cidade. É muito simbólico começar por Madureira, por toda diversidade de Madureira, por tudo que Madureira significa de produção cultural da cidade, nos ritmos, nos estilos, na culinária. Madureira é um lugar que produz muita coisa interessante. Incrível e que marca a nossa cidade. Mas vamos avançar isso para outras áreas", disse Eduardo Paes, durante a inauguração do programa.



A viagem cultural no ônibus elétrico, ecologicamente correto, tem duração de uma hora e começa o trajeto no Parque Madureira, na Arena Carioca Fernando Torres. Em seguida, passa pelo Palácio 450, Portelinha, Feira das Yabás, Portela, Cufa, Viaduto Prefeito Negrão de Lima, Mercadão de Madureira, Estádio Aniceto Moscoso (Madureira Esporte Clube) e termina na Império Serrano.



Segundo a prefeitura, com a iniciativa, a cidade do Rio assume o posto de primeira no Brasil a ter um ônibus elétrico em plena atividade cultural. O projeto faz parte do programa Zonas de Cultura que vai injetar R$ 1,5 milhão em ações culturais somente em Madureira.



"Este é um projeto-piloto para a introdução de uma frota verde. Vamos demonstrar na prática à população como é o transporte que queremos para o Rio no futuro, com alternativas energéticas voltadas à redução da poluição de veículos. O projeto é importante para mostrar a viabilidade das tecnologias veiculares de baixa e zero emissão, além da existência de competitividade neste mercado", destacou Maína Celidonio.



O coletivo usado no projeto é fabricado pela chinesa BYD e conta com 40 lugares sentados, tem chassi de 13,2 metros e piso alto.