Avião que Marília Mendonça estava cai em Minas Gerais

Publicado 05/11/2021 17:51 | Atualizado 05/11/2021 19:12

Através de uma nota, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte da cantora. "O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na Zona Rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", informa nota.

A assessoria da cantora, que inicialmente chegou a divulgar que todas as pessoas que estavam no avião tinham sido resgatadas e que estavam bem, confirmou a morte de Marília e das outras quatro pessoas que estavam com ela. "Com imenso pesar, nós, assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião - os quais iremos preservar os nomes neste momento. Nesta sexta-feira, 05 de novembro, o avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos", diz o comunicado.

Um dos maiores nomes da música brasileira, Marília tinha 26 anos e era a principal representante do sertanejo, o ritmo mais popular no país. Nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, Marília começou a cantar ainda na igreja aos 12 anos de idade. Relembre os momentos mais marcantes da carreira da cantora e confira algumas informações sobre sua vida pessoal.