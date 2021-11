Marília Mendonça - Reprodução

Marília MendonçaReprodução

Publicado 05/11/2021 18:29 | Atualizado 05/11/2021 18:50

Rio - Vítima de um acidente aéreo, Marília Mendonça morreu, na tarde nesta sexta-feira, em Minas Gerais. Um dos maiores nomes da música brasileira, Marília tinha 26 anos e era a principal representante do sertanejo, o ritmo mais popular no país. Nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, Marília começou a cantar ainda na igreja aos 12 anos de idade.

Carreira

Apesar do sucesso incontestável que lhe rendeu, inclusive, o título de 'Rainha da Sofrência', a sertaneja só começou a ser reconhecida nacionalmente nos últimos cinco anos. A cantora lançou seu primeiro EP em2014, mas o reconhecimento só chegou dois anos depois, em 2016, com o lançamento do álbum 'Marília Mendonça'. É deste álbum a música 'Infiel', que virou uma das músicas mais tocadas no país.

No ano seguinte, Marília teve seu segundo álbum, 'Realidade', indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Em 2019, a cantora lançou o projeto 'Todos os Cantos', que dessa vez lhe rendeu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Há exatamente um mês, no dia 5 de outubro, Marília anunciou seu mais novo trabalho. A turnê 'Patroas' com a dupla 'Maiara e Maraisa'. As cantoras fariam a primeira mega turnê do trio em 2022 e passariam por Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. No dia 21 de outubro, Marília estampou, ao lado da dupla, um outdoor na Times Square em New York para a divulgação do trabalho. Marília também estava indicada ao prêmio de Melhor Cantora do Prêmio Multishow 2021.

Marília também estava com show confirmado no Jaguariúna Rodeo Festival em 3 de dezembro.

Vida pessoal

Em maio de 2019, Marília Mendonça assumiu um relacionamento de cinco meses com o cantor e compositor Murillo Huff. Em junho do mesmo ano, revelou que estava grávida de Léo, seu primeiro filho, que nasceu no dia 16 de dezembro. Poucos meses depois, o casal se separou e reatou mais algumas vezes antes de se separar, definitivamente, há dois meses.