Avião de Marília Mendonça cai na Cachoeira da Serra da Piedade, em Caratinga - reprodução

Avião de Marília Mendonça cai na Cachoeira da Serra da Piedade, em Caratingareprodução

Publicado 05/11/2021 17:00 | Atualizado 05/11/2021 17:13

Rio - Os fãs da cantora sertaneja Marília Mendonça se desesperaram com a confirmação da notícia de que ela estava em um avião que caiu, na tarde desta sexta-feira, em Minas Gerais . Apesar de confirmar a informação de que Marília estava no voo, a equipe disse que todos foram resgatados, estavam "bem", mas não deu maiores informações sobre o que aconteceu.

fotogaleria

Mesmo assim, nas redes sociais, a preocupação tomou conta de todos que zelam pelo bem estar da cantora. Agoniados, os fãs se reuniram no Twitter para falar sobre o acidente. "Pelo amor de Deus se acontece alguma coisa com a Marília Mendonça eu não sei o que vai ser de mim", disse um fã.

"Meu Deus do céu, esse trem da Marília Mendonça não pode ser verdade não", lamentou outra seguidora. A preocupação foi tanta que o nome da cantora já é o assunto mais comentado na internet nesta sexta.

Confira a repercussão:

Pelo amor de Deus se acontece alguma coisa com a Marília Mendonça eu não sei o que vai ser de mim — Roberta Pinheiro (@robertapslv) November 5, 2021 mds do céu esse trem da marília mendonça não pode ser vdd nao — Yasmim (@yasmim_abr) November 5, 2021 mds Marília Mendonça aparece logo e fala que tá tudo bem pelo amord — paulo (@paulorique_1) November 5, 2021 Gente esse negocio que o avião onde Marília Mendonça tava caiu,mdss não pode ter sido — Brenda (@brendarodr1gues) November 5, 2021 Passei mal com queda do avião de MARÍLIA MENDONÇA — Mari (@Reabilitacao_) November 5, 2021

Antes da viagem

Mais cedo, Marília chegou a publicar um vídeo minutos antes do avião decolar. Ela brincou com o destino da viagem. "Fim de semana de shows em Minas Gerais", escreveu ela, que em seguida publicou fotos de várias delícias locais como cachaça, queijo canastra, pão de queijo e feijão tropeiro. "Essa é a realidade meu povo! Me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais!", publicou a cantora na legenda.