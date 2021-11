Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 05/11/2021 20:54 | Atualizado 05/11/2021 20:56

Rio - Marília Mendonça foi a primeira grande artista a cancelar shows no ano passado, assim que a pandemia chegou ao Brasil. Preocupada com a saúde dos fãs, a cantora, que morreu nesta sexta-feira aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo , insistiu para que suas apresentações fossem canceladas assim que soube da primeira morte por covid no país.