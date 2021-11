Marília Mendonça - Divulgação/ Som Livre

Publicado 05/11/2021 20:40

Rio - Com apenas 26 anos, Marília Mendonça deixou um grande legado no mundo da música. A cantora sertaneja, que morreu nesta sexta-feira, vítima de um acidente aéreo, tem 324 músicas e 391 gravações suas e de parceiros cadastradas no Ecad, de acordo com informações do próprio Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.

A música de Marília que mais tocou, no entanto, não fez sucesso na sua voz. Também de acordo com o órgão, 'Até você voltar', em parceria com Juliano Tchula, foi a música de sua autoria mais tocada nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública de música. A canção, que também é uma sofrência, é o maior sucesso da dupla sertaneja Henrique e Juliano.