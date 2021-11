Marília Mendonça e Gusttavo Lima - Reprodução do Instagram

Publicado 05/11/2021 20:09

Rio - Devido a morte de Marília Mendonça, nesta sexta-feira, Gusttavo Lima decidiu cancelar todos os seus shows do fim de semana. O cantor publicou uma nota no Instagram dizendo que as novas datas para essas apresentações serão remarcadas.

"Nota de esclarecimento: A Balada Music, escritório do cantor Gusttavo Lima, informa que em razão do falecimento da cantora Marília Mendonça, os shows a serem realizados pelo artista nesta sexta-feira (05/11) em Santarém e amanhã (sábado, 06/11) em Itaítuba (PA) estão desmarcados. As novas datas para essas apresentações serão divulgadas em breve.", iniciava a nota.



A equipe do sertanejo também lamentou a morte da artista no comunicado. "Nossos mais sinceros e profundos sentimentos a todos familiares, amigos, equipe e fãs da nossa eterna Rainha, Marília Mendonça."

