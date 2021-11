Marília Mendonça - Flaney Gonzallez

Publicado 05/11/2021 18:21 | Atualizado 06/11/2021 09:53

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, nesta sexta-feira, para lamentar a trágica morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, vítima de um acidente aéreo enquanto ia de Goiânia, onde mora, para Minas Gerais, onde faria um show. Marília deixa um filho, Leo, de quase 2 anos, fruto do relacionamento com Murilo Huff.

Grande amigo da cantora, o jogador de futebol Neymar disse não acreditar no que aconteceu. "Me recuso a acreditar. Me recuso", lamentou. A atriz Tatá Werneck citou a "carreira brilhante" da artista. "Que tristeza, senhor Deus. Meu Deus. Que tristeza, senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus. Que tristeza", escreveu.

Confira o que os famosos disseram:

Tatá Werneck: "Que tristeza, senhor Deus. Que tristeza. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus. Que tristeza"

Que tristeza senhor Deus. Meu Deus . Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus . Que tristeza — Tata werneck (@Tatawerneck) November 5, 2021

César Menotti, da dupla com Fabiano: "Não deu tempo de matar essa saudade, minha irmã. Te amarei sempre"

Não deu tempo de matar essa saudade minha irmã. Te amarei sempre. https://t.co/zlCVKIsqjP — Cesar Menotti (@CesarMenotti) November 5, 2021

Luan Santana: "Que tristeza. Não posso acreditar".

que tristeza, não posso acreditar. — Luan Santana (@luansantana) November 5, 2021 Leonardo: "O Brasil eu e minha família choramos por você. Nossa eterna Rainha Marília Mendonça. Muita tristeza! Meus sinceros sentimentos aos familiares de todas as vítimas dessa tragédia." Leonardo: "O Brasil eu e minha família choramos por você. Nossa eterna Rainha Marília Mendonça. Muita tristeza! Meus sinceros sentimentos aos familiares de todas as vítimas dessa tragédia."

A cantora Anitta também se desesperou ao saber da morte da amiga. Em seu perfil oficial no Twitter, Anitta disse que só recebeu a notícia no início da noite e se mostrou chocada com a situação. "Meu Deus. Acabei de saber. Eu não estou conseguindo acreditar. Quero acreditar que ainda há esperança.", escreveu Anitta.

Neymar: "Me recuso a acreditar. Me recuso"

Me recuso acreditar, me recuso — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

Daniela Mercury: "Estou arrasada e em choque com a morte de Marília Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho, Léo, pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho".



Estou arrasada e em choque com a morte de Marilia Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo,pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho. #mariliamendonça pic.twitter.com/lPdEvwt4g4 — Daniela Mercury (@danielamercury) November 5, 2021

Zé Felipe: "Descanse, rainha".

Descanse em paz, RAINHA @MariliaMReal — Zé Felipe (@zefelipecantor) November 5, 2021

Simone Mendes: "Descanse em paz, minha anja. Que Deus conforte o coração de toda família! Não dá pra acreditar #luto".

Wesley Safadão: "Você é única, sua estrela brilhará para sempre. O Brasil perde uma grande artista e principalmente uma grande mulher. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião, descansem em paz!"

Dennis DJ: "Não pode ser! Que dor, meu Deus. Minha amiga, mãe, cantora. É assim que vou me lembrar pra sempre de vc, feliz fazendo o que ama. Não dá para acreditar!"

Caetano Veloso: "Um amigo querido comentou: 'Em 'Sem samba não dá' você cita Marília Mendonça duas vezes!". Sorri. O arrebatamento diante das Patroas (em que Mendonça canta com Maiara e Maraísa) e do trecho de show em que Leo Santana se apresenta ao lado dela e da banda Didá era tão grande que não só me pareceu justo que ela surgisse duas vezes na cação como que, em uma delas, seu nome viesse como Mar(av)ília Mendonça. Senti alívio quando li, cerca de uma hora atrás, notícia de que ela passava bem, apesar de estar num avião que caíra. Agora fiquei sabendo que, na verdade, ela morreu no acidente. Estou chorando. Acho que nem posso acreditar"

Juliette Freire: "Lamento profundamente a inestimável perda de Marilia Mendonça. Mulher, artista, mãe e ícone brasileiro. Meu profundo sentimento às famílias de todas as vítimas. Que Deus acalme o coração de cada um deles".

Lamento profundamente a inestimável perda de Marilia Mendonça. Mulher, artista, mãe e ícone brasileiro. Meu profundo sentimento às famílias de todas as vítimas. Que Deus acalme o coração de cada um deles. — Juliette (@juliette) November 5, 2021

Marcos Mion: "26 anos… meu Deus. O estômago fica embrulhado, coração aperta. Entra tanta dor na gente… Jesus, por favor a receba de braços abertos, traga entendimento rápido, encha-a de seu amor e conforte a família que fica aqui destruída pela dor".

26 anos… meu Deus. O estômago fica embrulhado, coração aperta. Entra tanta dor na gente…

Jesus, por favor a receba de braços abertos, traga entendimento rápido, encha-a de seu amor e conforte a família que fica aqui destruída pela dor. #MariliaMendonça — Marcos Mion (@marcosmion) November 5, 2021 Boninho: "Que tristeza, no auge do sucesso, maravilhosa, talentosa. Meus sentimentos à família, meu amigo que Wander. Aos milhares de fãs, eu me incluo nessa galera. Salve, Patroas, luz no coração." Boninho: "Que tristeza, no auge do sucesso, maravilhosa, talentosa. Meus sentimentos à família, meu amigo que Wander. Aos milhares de fãs, eu me incluo nessa galera. Salve, Patroas, luz no coração."

Que tristeza, no auge do sucesso, maravilhosa, talentosa. Meus sentimentos à família, meu amigo que Wander. Aos milhares de fans, eu me incluo nessa galera. Salve Patroas luz no coração. @mariliamendoncacantora https://t.co/xmAUW2nuks — J.B. Oliveira (@boninho) November 5, 2021

Fábio Porchat: "Inacreditável! Toda força pra família, pros amigos e pro fãs! Um talento e um sucesso popular que não tem igual! Meu abraço pros fãs e amigos da Marília! A todos os amigos e familiares dos tripulantes, força, força e força!"

A todos os amigos e familiares dos tripulantes, força, força e força! — Fabio Porchat (@FabioPorchat) November 5, 2021

Danilo Gentili: "Muito triste. Foi um prazer te conhecer e brincar com você. Vai com Deus"

Muito triste :(



Foi um prazer te conhecer e brincar com você.



Vai com Deus #MariliaMendonca pic.twitter.com/hbw4nvm2L7 — Danilo Gentili (@DaniloGentili) November 5, 2021

Padre Fábio de Mello: "Não é só uma voz que se cala; é uma filha que se foi, é uma mãe que não volta. Quantos morrem naquele que morre? Com você, Marília, morreu uma multidão."

Não é só uma voz que se cala;

é uma filha que se foi,

é uma mãe que não volta.



Quantos morrem naquele que morre?

Com você, Marília, morreu uma multidão. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) November 5, 2021

Maisa: "Não estou acreditando. Que tristeza profunda. Ainda não tenho palavras corretas, só sinto muito por todas as vidas que se foram nessa tragédia, todos os corações que vão sentir saudades. Perdi uma pessoa de quem eu sou fã e amiga. Deus sabe de tudo, que Ele os receba de braços abertos"

Marília, sou sua eterna fã, prima e amiga.

Te amo muito. Você é muito importante pra nós.

Tá doendo mas eu sei que Deus está com você, te abraçando e recebendo todo mundo de braços abertos. Eu creio que vcs estão com Ele, olhando por nós.

Te amo para sempre. pic.twitter.com/pHZOJGkgNu — +a (@maisa) November 5, 2021 Sérgio Marone: "Pelos deuses. Que tragédia! Que perda pro nosso país, nosso povo, nossa cultura. Pra todos nós! Meus sentimentos às famílias de todos os envolvidos. Marília Mendonça era a mais autêntica, a mais próxima do sertanejo raiz, genuíno mesmo." Sérgio Marone: "Pelos deuses. Que tragédia! Que perda pro nosso país, nosso povo, nossa cultura. Pra todos nós! Meus sentimentos às famílias de todos os envolvidos. Marília Mendonça era a mais autêntica, a mais próxima do sertanejo raiz, genuíno mesmo."

Pelos deuses. Que tragedia! Que perda pro nosso país, nosso povo, nossa cultura. Pra todos nós! Meus sentimentos às famílias de todos os envolvidos. #MaríliaMendonça era a mais autêntica, a mais próxima do sertanejo raiz, genuino mesmo.. #Luto — Sergio Marone (@SergioMarone) November 5, 2021 Adriane Galisteu: "Meu Deus, não, que tragédia, que tristeza, Senhor! Que Deus console os corações das famílias, amigos e de nós, eternos fãs. Vou seguir cantando e te aplaudindo pra sempre, Marília! Meus mais profundos sentimentos aos familiares das vítimas." Adriane Galisteu: "Meu Deus, não, que tragédia, que tristeza, Senhor! Que Deus console os corações das famílias, amigos e de nós, eternos fãs. Vou seguir cantando e te aplaudindo pra sempre, Marília! Meus mais profundos sentimentos aos familiares das vítimas."