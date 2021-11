Roberta Miranda - Thiago Duran

Publicado 05/11/2021 21:07

Rio - Roberta Miranda entrou em estado de choque e precisou ser levada às pressas para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após saber sobre a morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, nesta sexta-feira. A cantora está internada no local, já que os médicos recomendaram que ela fique em observação. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da sertaneja através de uma nota.

"A cantora Roberta Miranda estava indo viajar para a cidade do Guarujá (no litoral paulista) quando soube da notícia sobre o falecimento da Marília Mendonça e entrou em estado de choque. Retornou a São Paulo e precisou ser levada ao hospital Albert Einstein, onde foram feitos alguns exames. No momento, ela está bem, mas por recomendações médicas, permanece em observação", diz o comunicado.

A assessoria ainda destacou o carinho que Roberta tinha por Marília. "Roberta Miranda tem muito amor pela Marília Mendonça e pelas artistas da nova geração - a quem elas carinhosamente chama de 'sementinhas'. Considera todas como suas filhas, como o seu legado", informou.