Marília Mendonça e a mãe, Ruthreprodução do instagram

Publicado 05/11/2021 20:41 | Atualizado 05/11/2021 21:50

Rio - Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira está recebendo uma onda de carinho através das redes sociais. Vários fãs da cantora, que faleceu nesta sexta-feira após um acidente aéreo, estão desejando força para ela. "Ô tia, que Deus conforte seu coração e te dê forças pra seguir", destacou um fã. "Deus te cubra de luz, força e entendimento", postou outro. "Força, ela vai pros braços do Pai", comentou um terceiro.

Famosos como Adriana Galisteu também deixaram uma mensagem para Ruth. "Querida Ruth que Deus conforte seu coração… que dor Senhor… todo meu amor", comentou a loira. Já a apresentadora da Rede Vida, Claudia Tenório publicou: "Força, querida! Deus te conforte".

Homenagem de Marília nas redes sociais

Nesta quinta-feira, Marília comemorou o aniversário da mãe. No Instagram, ela fez uma grande homenagem para Ruth e disse que as duas ‘sempre estarão’ juntas. "Eu tô aqui pra te lembrar, mais uma vez, o quanto eu te amo. Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. Você com seu coração gigante, não se conforma em simplesmente ser mãe de Marília e e João Gustavo, mas é mãe de todos que ama de verdade. Seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações. O mundo seria mais bonito se existissem mais Ruths espalhadas por aí… Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! te amo, mãe! Pra sempre", escreveu a cantora.

