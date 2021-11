Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 05/11/2021 19:51 | Atualizado 05/11/2021 19:54

Rio - Responsável pela carreira de Marília Mendonça, a Som Livre divulgou um texto em homenagem à cantora, morta nesta sexta-feira, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo . Na nota, a Som Livre lista os sucessos de Marília, mas também faz referência à personalidade da cantora, sua alegria e os caminhos abertos pelo seu trabalho.

"Marília Mendonça era um fenômeno. Uma artista de números grandiosos, que colecionava prêmios, recordes e que arrastava multidões a seus shows. A Rainha da Sofrência, nossa Patroa. Mas mais do que isso, uma filha querida, uma mãe amorosa, uma amiga dedicada, uma profissional impecável. Marília escancarou as portas do sertanejo para as mulheres e abriu espaço para inúmeras outras artistas. Muito além de uma intérprete, era também uma renomada compositora, tendo escrito alguns dos maiores sucessos da música atual. A Som Livre lamenta imensamente a perda tão precoce de Marília. Todo o nosso carinho e solidariedade à família e amigos da Marília, de seu tio e assessor, Abicieli, do produtor Henrique, do piloto e do copiloto da aeronave. Que nossa rainha seja sempre lembrada pela alegria que tinha ao cantar as sofrências da vida com muita alma, verdade e amor. Muito obrigada por ter dividido o seu talento com o Brasil. Foi uma honra fazer parte da sua vida", diz o comunicado da empresa.