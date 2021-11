Marília Mendonça em seu último show - reprodução de vídeo

Publicado 05/11/2021 19:24

Rio - Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira após a queda de um avião, fez seu último show em Sorocaba, interior de São Paulo. A apresentação aconteceu Arena Lucky Friends, na segunda-feira, e contou com a presença de 15 mil pessoas. A sertaneja embalou o público ao som de seus maiores sucessos.

No Instagram, ela publicou um vídeo do público cantando seu hit, 'Todo Mundo Menos Você', em parceria com Maiara e Maraisa. "Um vídeo fala mais que mil palavras, né? É como eu disse, Espera Feliz: vocês fizeram o show essa noite! Nada que eu dissesse aqui estaria a altura do que vocês me fizeram sentir… Gratidão", escreveu ela.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonca (@mariliamendoncacantora)

Marília era a principal representante do sertanejo, o ritmo mais popular no país. Nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, Marília começou a cantar ainda na igreja aos 12 anos de idade. Apesar do sucesso incontestável que lhe rendeu, inclusive, o título de 'Rainha da Sofrência', a sertaneja só começou a ser reconhecida nacionalmente nos últimos cinco anos. Veja a trajetória da cantora e detalhes sobre sua vida pessoal.

