Marília Mendonça leva milhares de pessoas em seu primeiro show em BúziosDivulgação

Publicado 31/10/2021 14:16

Búzios - Nem uma sexta-feira (29) chuvosa desanimou a galera, que compareceu em peso no primeiro show da 'Rainha da sofrência', a cantora Marília Mendonça, no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Milhares de pessoas compareceram e não arredaram o pé do 'Geribá Tennis Park', local onde foi realizado o evento, que mesmo chovendo, estava lotado de fãs e admiradores da cantora sertaneja mais famosa do Brasil na atualidade.

Embalados por 'Troca de calçada', 'Graveto', 'Hackearam-me' e 'Esqueça-me se for capaz' e inúmeros outros sucessos da artista mais bem paga da música sertaneja, além das canções que a consagraram e a lançaram no mercado musical e os lançamentos, Marília deu um show de voz, interpretação, simpatia e interagiu muito com o público por mais de 2 horas de apresentação, levando os fãs a loucura, provando fazer jus ao título de 'Rainha da sofrência' e uma das vozes mais bonitas da música brasileira.

'Foi um dos melhores shows da minha vida. Amo Marília e mesmo com chuva, valeu cada minuto nessa primeira apresentação dela em Búzios. Que cantora, que simpatia, que mulher, que exemplo para todas nós', afirmou emocionada, Juliana Santos, moradora de Búzios e fã da Marília Mendonça.