'Festival Konteiner' desembarca no Verão de Búzios com Luíza Sonza, Xande de Pilares, Eva, Felipe Ret, Ferrugem e muitos shows - Divulgação

Publicado 31/10/2021 14:16

Búzios - O balneário mais procurado do Brasil no mundo, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro está de braços abertos para os turistas, visitantes, amantes da boa gastronomia e claro, os que curtem a boa música. Prova disso, é a quantidade de shows e eventos que estão acontecendo, e que vão acontecer na península mais charmosa do Brasil, agitando o Verão e a alta temporada.

Depois de João Gomes, Marília Mendonça (já aconteceram), Jorge e Mateus (que será no dia 12 de novembro) e Barões da Pisadinha (será no dia 1 de janeiro), agora é a vez do badalado 'Festival Konteiner', que com a chegada da estação mais desejada do ano, está de malas prontas para fazer das férias um verão inesquecível em Búzios.

O 'Festival Konteiner' é uma festa famosa e consagrada do Rio de Janeiro e pela primeira vez acontecerá em Búzios nos meses de Janeiro e Fevereiro, embalando a todos com muito artista famoso, música boa ao vivo e aquela agitação do verão. Nomes como Felipe Ret, Banda Eva, Ferrugem, Falcão, Luíza Sonza, Barão Vermelho, MC Marcinho, Harmonia, Xande de Pilares, Poze do Rodo e muitos outros já estão confirmados neste festival que promete sacudir o balneário e arrastar multidões.

'O Festival terá início no dia 7 de janeiro de 2022 e acontecerá todo final de semana em Búzios até o dia 20 de fevereiro. Expectativa a mil para realizar o Festival Konteiner numa cidade que é a mais procurada do Brasil e do mundo, conhecida por ser um balneário dos famosos e das praias paradisíacas e ao mesmo tempo, bucólica e cheia de charme', afirmam os organizadores.