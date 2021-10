Prefeito e vice de Maricá, Fabiano Horta e Diego Zeidan; e Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio no lançamento da Moeda Itajurú - Renata Cristiane

Prefeito e vice de Maricá, Fabiano Horta e Diego Zeidan; e Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio no lançamento da Moeda ItajurúRenata Cristiane

Publicado 29/10/2021 19:53 | Atualizado 29/10/2021 19:57

MARICÁ & CABO FRIO

Cabo Frio agora tem uma moeda social para chamar de sua: “Moeda Itajuru”. Lançamento oficial aconteceu na manhã desta sexta-feira (29), no CIEP do bairro Manoel Corrêa, comunidade carente da cidade. O prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT) fez questão de prestigiar o evento. Estava acompanhado de seu vice, Diego Zeidan e o Secretário de Comunicação, Marcio Jardim. A presença de Fabiano explica-se porque o moço ajudou Cabo Frio a acertar o caminho das pedras para conseguir implementar o programa. Na cerimônia de entrega dos primeiros cartões, o prefeito José Bonifácio (PDT) teceu inúmeros agradecimentos ao apoio que Maricá vem dando a Cabo Frio, desde a época mais crítica da pandemia, quando reservou leitos para casos graves de COVID-19, e também no desenrolar do programa de distribuição de renda que foi totalmente baseado no modelo maricaense. Apesar da chuva, o lançamento foi um sucesso e a quadra da escola ficou lotada com as beneficiárias que se cadastraram para retirar os cartões. Fabiano falou com exclusividade ao O Dia sobre a oportunidade de servir de inspiração para algumas cidades na Costa do Sol.













PONTA PÉ... SERÁ QUE AGORA VAI?





ANIVERSÁRIO DO MOÇO Prefeito José Bonifácio e Aquilles Barreto, aniversariante do dia Renata Cristiane O sentimento na cerimônia de lançamento é que esse foi o primeiro programa real do governo Bonifácio (PDT), que pode deixar uma marca ou legado. Cabe avançar para outros bairros, já que por enquanto, o projeto atende 500 famílias, no entanto, a população é de 230 mil habitantes. Prefeito não deu prazos nem falou de planejamento futuro. O andamento parece que vai meio que no improviso. Não deram nenhum posicionamento concreto de qual seria a próxima localidade a ser contemplada, mas o prefeito garantiu que tem vontade de levar para toda cidade. Como governo Zé vem devagar, no ritmo da bicicleta que o elegeu, esse pode ser o empurrãozinho que faltava. Até aqui, Zé ainda não disse a que veio. Será que agora vai?







IGUABA TAMBÉM BEBE NA FONTE Secretários Eron Bezerra, e Miqueias Gomes de Iguaba conversando com Fabiano e Bonifácio Renata Cristiane Quem compareceu também dando o ar de sua graça foi o secretário de Integração Metropolitana de Eduardo Paes (PSD), Aquilles Barreto, que um dia foi secretário de Governo de Bonifácio. Aliás, foi ideia de Aquiles buscar essa parceria com Maricá para implementação do programa no município cabofriense. Na época, ele era do Partido dos Trabalhadores. Por sinal, Zé lhe fez uma homenagem no evento, já que o jovem político é escorpiano, aniversariante nesta sexta-feira (29), quando completa 36 primaveras, “com cara de 40”, brincou ele modestamente. Falando em Aquilles, hoje disse não teria grandes comemorações. Revelou que está preparando um “festão de arromba” no dia 6/11: “Vou parar Cabo Frio, Rê”, disse ele. E quem duvida? Já estão confirmados na festa dele o atual chefe, Dudu, além de deputados, lideranças importantes no tabuleiro político da Costa do Sol, outros prefeitos, que devem comparecer, como o próprio Fabiano Horta e Bonifácio, além de Vantoil Martins de Iguaba. Essa festa vai ser disputada, hein?!

Quem também esteve presente ao evento de Cabo Frio, foram os secretários de Iguaba Grande, Eron Bezerra (Planejamento) e Miqueias Gomes (Administração), representando o prefeito Vantoil, que não pode comparecer. Iguaba é outra cidade que está indo beber na fonte de Maricá. Há cerca de três meses as equipes de governo de ambos os municípios estão trocando experiências nesse sentido. Segundo anunciou Eron, que está a frente da implementação da moeda social iguabense, até dezembro, os cartões deverão ser distribuídos à população carente. Além de moeda social, outro projeto que Iguaba buscou inspiração no governo Horta foram as bicicletas gratuitas, apelidadas de “Vermelhinhas”, que na Princesinha dos Lagos, já ganhou a alcunha de “Verdinhas”. Eron acredita que ambos os projetos já estejam em funcionamento até o fim do ano. Vamos esperar para conferir.

LINDINHO NA ÁREA Lindibergh Farias, vereador do Rio, com seu assessor Bob, ao lado de Eron e Miqueias Renata Cristiane

Quem também esteve por aqui em Cabo Frio participando do lançamento da Moeda Itajurú, foi o vereador do Rio, Lindbergh Farias (PT). Lindinho fica muito à vontade na Região dos Lagos, né?! Por sinal, que lugar Lindinho não fica à vontade? Na foto ele está ao lado de Bob, seu assessor, secretários de Iguaba Grande, Miqueias Gomes (Administração) e Eron Bezerra (Planejamento), com o responsável pelo banco (plataforma) que faz a operação financeira da moeda social, Joaquim do "É Dinheiro". O vereador da cidade do Rio foi bastante tietado.