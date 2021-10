Prefeito de Búzios, Alexandre Martins e a primeira dama, Danielle Martins prestigiando o stand das quilombolas - Ronald Pantoja

Prefeito de Búzios, Alexandre Martins e a primeira dama, Danielle Martins prestigiando o stand das quilombolas Ronald Pantoja

Publicado 18/10/2021 20:14

REAQUECIDA COM FORÇA

A retomada do turismo de Búzios começou com força total com o “Degusta Búzios”, festival gastronômico tradicional da cidade, que neste ano, serviu como marco para o setor turístico. Segundo prefeito Alexandre Martins (REP), somente entre sexta-feira (15) e domingo (17), foram movimentados mais de R$ 1,5 milhão, dando o “play” no reaquecimento da economia no balneário mais charmoso do Estado Rio de Janeiro. As ruas ficaram lotadas todos os dias e o chefe do executivo foi conferir de perto, recebendo o reconhecimento dos participantes. Prefeito se surpreendeu: “Foi mais do que nós esperávamos. Todo mundo elogiou muito, até nossos adversários”, destacou Alexandre que aproveitou o evento ao lado da esposa, Danielle Martins.

Prefeito Alexandre foi conferir também as atividades para criançada que foi um diferencial neste ano Ronald Pantoja

INVSTIMENTO DO MUNICÍPIO

O governo Alexandre Martins vinha dialogando com associação comercial (ACEB) e hoteleiros e entendeu que o melhor para garantir o reaquecimento da economia municipal era investir para ter um recomeço robusto, depois de mais de um ano e meio com tudo parado: "Evento importante é aquele que traz o turista, movimenta a rede hoteleira, gera emprego. A prefeitura arcou com todas as despesas de infraestrutura. Os expositores não botaram um centavo do bolso, só faturaram", salientou o prefeito. Pelo que se viu com ruas cheias e postagens nas redes sociais, ao que parece, a estratégia deu certo.



Secretário de Turismo Dom Karolla comemora os números atingidos na primeira semana, mas espera superar no próximo Renata Cristiane

META É SUPERAR

O secretário municipal de Turismo, Dom Karolla, também estava muito satisfeito nesta segunda-feira (18). Segundo revelou, foram mais de 18 mil pratos servidos ao custo de R$ 28,00 cada (quase metade do preço do festival de Cabo Frio, que aconteceu mês passado, que o prato era R$ 55), o que gerou mais meio milhão de reais só em comida para o comércio. Já os hoteleiros comemoraram a ocupação variando entre 80% e 90%: “No meu entender, superou as expectativas, foi inacreditável”, comentou. O secretário disse ainda que espera superar esses números na semana que vem: “Queremos atingir a meta de 25 mil pratos comercializados no próximo fim de semana”, disse ele reforçando convite para quem não pode vir ainda.



Coquetel de lançamento do Degusta Búzios, na quinta-feira (14), foi puro charme, bem no estilo buziano, no Iate Clube, com direito aos grupos de dança quilombola Renata Cristiane

PROGRAMAÇÃO CONTINUA

O evento foi aberto na quinta-feira (14), em um coquetel charmosíssimo só para convidados, no Iate Clube, na Praia do Ossos. No lançamento já dava para sentir um clima de reafirmação da identidade buziana, que contou até com apresentação dos quilombolas da Rasa e Baia Formosa, o que é motivo de muito orgulho para as autoridades presentes. O Prefeito Alexandre Martins, emocionado, afirmou que "é um prazer e um orgulho servir essa cidade". Já o secretário de Cultura, Luiz Romano lembrou que são mais de 50 nacionalidades morando na península, "um lugar onde o mundo se encontra". O Degusta Búzios vai até 31 de outubro com gastronomia variada, preços fixos do prato principal a R$ 28,00 e sobremesas, R$ 22,00. A programação conta com workshops, shows (bossa nova, jazz e MPB) apresentação de dança e diversão para crianças, em quatro pontos diferentes: Orla Bardot, Rua das Pedras, Praça dos Ossos e Rua Manoel Turíbio de Farias.