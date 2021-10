Prefeito Fabiano Horta e o deputado (e pré-candidato a governador), Marcelo Freixo - Rede social

Publicado 04/10/2021 19:42

“BOTANDO A CARA”

Dos 92 municípios Estado do Rio de Janeiro, somente o prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT) participou dos atos contra o presidente Bolsonaro (sem partido), que aconteceram no último sábado (2), na capital, assim como em várias partes do Brasil. Horta fez questão de discursar no carro de som para uma multidão que tomou a Candelária: “O Brasil vai virar a página desse desgoverno Bolsonaro. Fome, desemprego, inflação descontrolada são as marcas de um governo que se alimenta do ódio, armas e desunião de seu povo”, declarou diante dos aplausos dos presentes.

Horta, Joãozinho, Lupi e Chico D'angelo Rede social

OUTRAS LIDERANÇAS

Embora não estivessem outros prefeitos no protesto contra o presidente, o ato estava sortido de lideranças de diversas correntes políticas fluminense, como os pré-candidatos a governador, Marcelo Freixo (PSB) e Rodrigo Neves (PDT), os deputados federais, Alessandro Molon (PSB), Benedita da Silva (PT), Marcelo Calero (que está no Cidadania, mas foi representando PSD), Chico d'Angelo (PDT) e Jandira Feghali (PC do B); o deputado estadual Luiz Paulo (CID), entre outros da Alerj, além do presidente estadual do Avante, Vinícius Cordeiro; e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

João Maurício, presidente estadual do PT (sempre ao lado do prefeito Horta) avaliou o ato como "potente" Rede social

AVALIAÇÃO POSITIVA

Ao lado de Fabiano, o secretário de Governo maricaense, e presidente estadual do PT, João Maurício, avaliou o ato do Rio como "muito potente". Diante das críticas dos bolsonaristas que taxaram as manifestações como fracas, se comparadas com os atos de 7 de setembro convocados pelo Bolsonaro, Joãozinho discordou: "Foi muito grande sim! As ruas do centro ficaram tomadas de manifestantes e o ato foi potente também em representatividade. É apenas o começo", destacou Joãozinho do PT.





Fabiano Horta recebeu Vantoil Martins ao lado de Diego (vice) para explicar projetos como as vermelhinhas Divulgação

INSPIRANDO VIZINHOS

Ainda falando sobre o prefeito Fabiano Horta (PT), já dizia Chacrinha (Velho Guerreiro), que "no Brasil nada se cria, tudo se copia". Na Costa do Sol, o governo de Maricá tem servido de inspiração para ao menos três cidades: Cabo Frio, Iguaba Grande e Arraial do Cabo. Projetos como a moeda social Mumbuca serviu, por exemplo, de base para que o prefeito cabista Marcelo Magno (PL), criasse o "Gira Renda" que já está funcionando aquecendo a economia beneficiando mais de 1.500 famílias. Em Cabo Frio, prefeito José Bonifácio (PDT) já está em fase de finalização da moeda Itajurú, que deve começar a pagar até novembro. Em Iguaba Grande, com prefeito Vantoil Martins (CID) está implantando as "verdinhas", versão iguabense das famosas "vermelhinhas", programa de bicicletas gratuitas ofertadas à população, que deve entrar em funcionamento nesse verão de 2022. Vantoil também está criando a moeda social no município para dar "um impulso" ao comércio local. Além dessas cidades, Magé de Renato Cozzolino (PP) e Guapimirim de Marina (PMB) também estão implantando projetos baseados na gestão petista. Ou seja, quando a ideia é boa, tanto faz se vem da esquerda, da direita, de cima ou de baixo. O negócio é seguir adiante.