Publicado 02/10/2021 17:17

Um ato contra o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), foi realizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta manhã de sábado (2), na praça Porto Rocha.A manifestação foi organizada por militantes da frente de esquerda e teve participação de movimentos sociais como o Movimento Negro e o Movimento de Mulheres. Cerca de 100 pessoas de Cabo Frio e outras cidades da Região dos Lagos estiveram no local, entre elas, representantes do governo José Bonifácio, como Davi Souza, secretário de governo, Marcos Azevedo, secretário de comunicação, a superintendente de Políticas Públicas para Mulheres, Tânia Rocha, além de Juarez Lopes, secretário de Meio Ambiente, André Carvalho, adjunto de Turismo, Esporte e Lazer em Tamoios, Marlon Barbosa, Superintendente de Juventude e Nathan Barbosa, adjunto de Governo em Ações Estratégicas.Reivindicando vacina, alimentação e auxílio emergencial, manifestantes criticaram também, a crise econômica e o alto desemprego no país com gritos de “Fora Bolsonaro”.O ato, que acontece em todo o país e no exterior, conta com mais de 214 protestos confirmados.Durante toda semana, vários partidos – como PT, PDT, PSB, Cidadania, PSOL e UP – se mobilizaram por meio de reuniões (presenciais e online) e panfletagens em Cabo Frio e outras cidades, como Búzios, Arraial, São Pedro e Araruama.