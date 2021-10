Marquinho Mendes (MDB) e Claudio Chumbinho são dois ex-prefeitos beneficiados com a nova lei sancionada por Bolsonaro - Rede social

Publicado 01/10/2021 20:13

Os ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes (MDB); e São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho (PDT) serão beneficiados diretamente por uma lei que foi sancionada quinta-feira (30), pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que permite que políticos com as contas rejeitadas durante o mandato possam se candidatar. Essa notícia caiu como bálsamo para ambos. Chumbinho que filiou ao PDT, mal entrou já está de saída para ingressar no novo partido que vai surgir a partir da fusão do DEM com PSL, por onde pretende galgar uma vaga como Deputado Federal. No último ano como prefeito, Chumbinho viu duas contas (de 2017 e 2018) de sua gestão serem rejeitadas pela Câmara, mesmo com Tribunal de Contas do Estado dando parecer favorável pela aprovação. Já o ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes (MDB), é um freguês da justiça eleitoral. Inclusive foi pivô de eleições suplementares em 2018 no município, por causa da insistência em se candidatar mesmo com ficha suja. Agora o emedebista vê as chances de sua ficha limpar e poder lançar seu nome nas eleições de 2024. Aparentemente, Marquinho não manifestou interesse em participar do pleito no próximo ano.