Neste sábado Ciro Gomes tem agenda em Cabo Frio com prefeito José Bonifácio. O presidente do PDT, Carlos Lupi também é esperado - Internet

Publicado 24/09/2021 19:58 | Atualizado 24/09/2021 20:45

CIRO EM CABO FRIO

O pré-candidato a Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, estará neste sábado (25), em Cabo Frio. A agenda foi organizada pelo vice-presidente estadual da sigla no estado e também prefeito do município, José Bonifácio. Aliás, Zé fez alguns vídeos essa semana, divulgando em todas as redes sociais, fazendo o chamamento para o encontro. A agenda é bem simbólica. Começa a partir das 10h, com uma recepção na Praça Porto Rocha (coração da cidade), onde irão plantar juntos a muda de uma árvore nativa da região. Na sequência, o prefeito irá levar o ex-ministro para conhecer a Igreja Matriz N. Sra. Assunção, um patrimônio histórico do século XVII, e por fim, seguem para Associação Atlética Cabofriense, onde Ciro fará uma palestra. Essa não é primeira vez que ele palestra no município. Em 2016, Gomes lotou o clube Costa Azul. Na ocasião, o Sepe Lagos (Sindicato dos Profissionais da Educação) fez um protesto na porta, que acabou causando tumulto e colocando fim ao encontro de forma prematura. Mas o que ficou latente foi o grande número de pessoas interessadas pelas ideias de Ciro, que tenta atrair para si o eleitor em busca da chamada “terceira via”. A expectativa é que o evento lote igualmente como há cinco anos.



Lula (PT) e Eduardo Paes (PSD). Será namoro ou só amizade? Ricardo Stuckert

DUDU E LULA

Ainda falando sobre pré-candidaturas a presidência, nessa quinta-feira (24), foi publicada uma informação na IstoÉ, na coluna do Mazzini, que o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) "teria entrado na fila para ser vice de Lula (PT)". E tem mais, "que Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, avaliza. E Lula, muito amigo de Paes, avalia com especial atenção". Não é de hoje que se escuta nos bastidores da política fluminense que Paes nutre esse desejo. Conversando com João Maurício, presidente Estadual do PT e secretário de Governo em Maricá, há uma avaliação da cúpula petistas que o nome de Dudu agrada: "Eduardo é um ótimo nome. Sem dúvidas reúne todas as condições para um bom vice de Lula", confessou. Joãozinho explicou ainda que defende que o vice do ex-presidente seja do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, onde Bolsonaro (sem partido) é forte. "Para barrar o bolsonarismo precisamos abraçar todas as forças progressistas. O apoio de Eduardo nessa frente é muito importante", destacou. Sobre uma agenda de Lula na Região dos Lagos, mais precisamente em Cabo Frio, João garantiu que terá, mas ainda não tem data marcada. Lula quando foi presidente fez, ao menos, duas importantes obras na cidade: a instalação do Instituto Federal Fluminense e a ampliação do aeroporto, tornando-o internacional.