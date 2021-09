José Bonifácio inaugurando um quiosque na praia do Forte que foi ocupado com serviços da prefeitura. População acusa ações de engodo - SECOM

José Bonifácio inaugurando um quiosque na praia do Forte que foi ocupado com serviços da prefeitura. População acusa ações de engodoSECOM

Publicado 23/09/2021 17:54

POPULARIDADE EM QUEDA

Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), definitivamente não desfruta do seu melhor momento de popularidade. O calor do verão (que promete) nem chegou, mas o experiente político vem derretendo de forma alarmante. Basta uma tuitada perguntando a opinião sobre o governo e a população dispara duras críticas, apesar dele ter conseguido colocar o salário do servidor em dia. Mas não se pode negar que cidade está totalmente esburacada, limpeza sofrível, iluminação precária, escolas retomando aulas com falta de professores, saúde com muitas reclamações, incluindo a mais recente, que partiu de uma denúncia que Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), definitivamente não desfruta do seu melhor momento de popularidade. O calor do verão (que promete) nem chegou, mas o experiente político vem derretendo de forma alarmante. Basta uma tuitada perguntando a opinião sobre o governo e a população dispara duras críticas, apesar dele ter conseguido colocar o salário do servidor em dia. Mas não se pode negar que cidade está totalmente esburacada, limpeza sofrível, iluminação precária, escolas retomando aulas com falta de professores, saúde com muitas reclamações, incluindo a mais recente, que partiu de uma denúncia que levou MP a encontrar sete toneladas de medicamentos vencidos em um galpão da secretaria de Saúde. Prefeitura se defendeu dizendo que foi herança do ex-prefeito, Dr. Adriano (DEM), que acusa outro ex, o Marquinho Mendes (MDB).

Zé soltando pipa no pipódromo, recém inaugurado SECOM

PREFEITO ANALÓGICO?

A insatisfação com o governo do pedetista se explica porque Zé tem prioridades na sua gestão que não estão agradando. Como é um homem experiente, de 76 anos, a impressão é que Bonifácio ainda está na era analógica. Seria um gatilho? O curioso é que ele tem voltado suas atenções para promover turismo rural (parece querer resgatar o tempo em que o cavalo era o principal meio de transporte na cidade). Outro indicativo de gatilho, foi a inauguração de “importante obra”, um pipódromo. Zé até soltou pipa, lembrando o talento de garoto. Sem falar na bicicleta, modal de transporte favorito do prefeito, que só fala em ciclovia, mas quem anda de carro e moto, sofre com as crateras nas ruas. Bonifácio sinaliza claramente querer transformar Cabo Frio em destino turístico para quem quer andar a cavalo, bicicleta e soltar pipa. Mas decidiu isso sem antes debater com trade ou com a sociedade de forma democrática. Essas prioridades “peculiares” e decisões unilaterais vêm irritando muita gente. A insatisfação com o governo do pedetista se explica porque Zé tem prioridades na sua gestão que não estão agradando. Como é um homem experiente, de 76 anos, a impressão é que Bonifácio ainda está na era analógica. Seria um gatilho? O curioso é que ele tem voltado suas atenções para promover turismo rural (parece querer resgatar o tempo em que o cavalo era o principal meio de transporte na cidade). Outro indicativo de gatilho, foi a inauguração de “importante obra”, um pipódromo. Zé até soltou pipa, lembrando o talento de garoto. Sem falar na bicicleta, modal de transporte favorito do prefeito, que só fala em ciclovia, mas quem anda de carro e moto, sofre com as crateras nas ruas. Bonifácio sinaliza claramente querer transformar Cabo Frio em destino turístico para quem quer andar a cavalo, bicicleta e soltar pipa. Mas decidiu isso sem antes debater com trade ou com a sociedade de forma democrática. Essas prioridades “peculiares” e decisões unilaterais vêm irritando muita gente.

Rodízio de secretários: sete trocas em nove meses de governo. Na Câmara a liderança também vai mudar pela segunda vez. Renata Cristiane

RODÍZIO DE SECRETÁRIOS?

Por outro lado, o secretariado dele roda mais que baiana de escola de samba. E mesmo assim, parece uma gestão emperrada, lenta, morosa. Em nove meses de governo, trocou sete secretários, demitiu uns três e já mudou de líder de governo na Câmara uma vez, e terá de fazê-lo novamente, pois o parlamentar, Alexandre da Colônia (DEM) confessou que não aguenta mais a missão, embora esteja há pouco mais dois meses no cargo. Por outro lado, o secretariado dele roda mais que baiana de escola de samba. E mesmo assim, parece uma gestão emperrada, lenta, morosa. Em nove meses de governo, trocou sete secretários, demitiu uns três e já mudou de líder de governo na Câmara uma vez, e terá de fazê-lo novamente, pois o parlamentar, Alexandre da Colônia (DEM) confessou que não aguenta mais a missão, embora esteja há pouco mais dois meses no cargo.

Vereadores da oposição e da base se uniram para antecipar eleição da mesa diretora reelegendo Miguel Alencar (DEM), para surpresa do governo que tinha outros planos CÂmara de Cabo Frio

OPOSIÇÃO DEITA E ROLA

Falando em Câmara, as coisas não andam nada favoráveis. Está acontecendo uma CPI na Saúde, a oposição antecipou a eleição da mesa diretora do próximo biênio, “nas barbas do profeta”, reelegendo presidente Miguel Alencar (DEM), visto como “independente” (“çei!”), revelando uma total desarticulação do Executivo com Legislativo. A situação é tão esquisita, que os vereadores da base criticaram o governo na tribuna nas últimas sessões, inclusive o ainda líder do governo. Que coisa, né?! Ao que parece, criou-se enorme expectativa sobre o retorno de Zé ao poder (já foi prefeito nos anos 80). A aposta era que ele iria dar aula de política, mas pelo visto, Bonifácio pode estar meio enferrujado (usando de gentil eufemismo). Falando em Câmara, as coisas não andam nada favoráveis. Está acontecendo uma CPI na Saúde, a oposição antecipou a eleição da mesa diretora do próximo biênio, “nas barbas do profeta”, reelegendo presidente Miguel Alencar (DEM), visto como “independente” (“çei!”), revelando uma total desarticulação do Executivo com Legislativo. A situação é tão esquisita, que os vereadores da base criticaram o governo na tribuna nas últimas sessões, inclusive o ainda líder do governo. Que coisa, né?! Ao que parece, criou-se enorme expectativa sobre o retorno de Zé ao poder (já foi prefeito nos anos 80). A aposta era que ele iria dar aula de política, mas pelo visto, Bonifácio pode estar meio enferrujado (usando de gentil eufemismo).

Bonifácio é criticado por favorecer os aconselhamentos do ex-deputado Janio Mendes, que indicou muitos secretários, inclusive de Governo, Davi Souza. Renata Cristiane

QUEM MANDA?

Para encerrar a análise sobre o governo do PDT, nas ruas e redes sociais há muita informação de que nem eles mesmos se entendem. Comenta-se que existe um racha no secretariado, e muitos estão insatisfeitos com a ocupação de espaços do ex-deputado Janio Mendes, que apesar de não ser secretário, goza de enorme prestígio e influência junto ao prefeito, e sonha com a retomada de um mandato na Alerj em 2022. Boa parte dos secretários são indicações dele, incluindo a filha, que ocupa secretaria de Fazenda, Daniella Mendes (embora ela seja bastante capacitada para tal). A queixa é que o prefeito passa muito tempo no Segundo Distrito cuidado de micos no parque municipal recém inaugurado ou na Fazenda Campos Novos que é seu xodó. Em suma, José Bonifácio ainda não disse a que veio. E agora José? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Será? Para encerrar a análise sobre o governo do PDT, nas ruas e redes sociais há muita informação de que nem eles mesmos se entendem. Comenta-se que existe um racha no secretariado, e muitos estão insatisfeitos com a ocupação de espaços do ex-deputado Janio Mendes, que apesar de não ser secretário, goza de enorme prestígio e influência junto ao prefeito, e sonha com a retomada de um mandato na Alerj em 2022. Boa parte dos secretários são indicações dele, incluindo a filha, que ocupa secretaria de Fazenda, Daniella Mendes (embora ela seja bastante capacitada para tal). A queixa é que o prefeito passa muito tempo no Segundo Distrito cuidado de micos no parque municipal recém inaugurado ou na Fazenda Campos Novos que é seu xodó. Em suma, José Bonifácio ainda não disse a que veio. E agora José? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Será?

RALLY CABO FRIO Cidade está tomada de buracos o que vem gerando enorme desgaste ao prefeito Renata Cristiane

De qualquer forma, fica a dica ao prefeito que busca atrair um público diferenciado para cidade, poderia convidar os organizadores do Rally Dakar. Dada a quantidades de buracos pelas ruas e avenidas que não são vistos como prioridade do governo, bem serviriam como excelentes obstáculos aos pilotos. Sem falar nas dunas, tão tradicionais, mas mal exploradas. Podem ter certeza, seria um dos circuitos mais desafiadores para os competidores do mundo inteiro. De qualquer forma, fica a dica ao prefeito que busca atrair um público diferenciado para cidade, poderia convidar os organizadores do Rally Dakar. Dada a quantidades de buracos pelas ruas e avenidas que não são vistos como prioridade do governo, bem serviriam como excelentes obstáculos aos pilotos. Sem falar nas dunas, tão tradicionais, mas mal exploradas. Podem ter certeza, seria um dos circuitos mais desafiadores para os competidores do mundo inteiro.