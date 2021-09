Prefeito Fábio do Pastel usou como slogan de campanha "Chega de desculpas", mas acabou tendo que se desculpar com a população - Internet

28/09/2021



Tem um ditado que diz que a língua é o chicote da vida. O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), poderia fazer toda uma dissertação sobre o tema. Isso porque o slogan de campanha eleitoral era “Chega de desculpas”. Uma crítica direta ao ex-prefeito Claudio Chumbinho, que tentava eleger seu sucessor depois de oito anos comandando a cidade. Mas não é que Fábio teve que rever seus conceitos na semana passada. Isso porque o atual prefeito mandou distribuir um kit com legumes e frutas aos alunos da rede municipal. Até aí tudo bem. Mas o detalhe é que boa parte dos alimentos estavam deteriorados. Os pais e responsáveis foram para as redes sociais criticar duramente Fábio. E o que ele fez?



Pastel fez uma live e declarou em tom irritadiço que caso não gostassem da doação, "que jogassem fora". A fala foi tomada como desaforada. Conclusão: o povo da Aldeia reclamou dobrado. Fábio que já vem de um desgaste na sua popularidade por causa das mudanças no pagamento de vale transporte aos servidores municipais (de pecúnia para vale card), viu essa polêmica dos alimentos comprometer ainda mais sua imagem. Qual foi a solução? Fazer uma nova live pedindo desculpas por sua fala ríspida que "poderia ter ofendido as pessoas". Bastou para que os opositores aproveitassem o gancho e rememorasse mote de campanha de Fábio. E na Praça do Canhão, local que serve de palco para as resenhas políticas em São Pedro da Aldeia, mandam avisar: "Não aceitamos suas desculpas prefeito". Piada pronta, mas na política é assim. Tudo que disseres, poderá ser usado contra ti mesmo no futuro nem tão distante.





E já que lembramos do ex-prefeito de São Pedro, Claudio Chumbinho, uma reviravolta curiosa aconteceu recentemente. O PDT o convidou para filiar e o fez pelas mãos do presidente Carlos Lupi, com costura política de Janio Mendes (PDT), que coordena o partido na Costa do Sol. Tirou foto com ficha de filiação assinada na sede do partido no Rio e tudo mais. Entretanto, na semana passada surgiram comentários insistentes nos bastidores que o ex-prefeito desistiu do PDT. A ideia era fazer uma dobradinha de Federal com Janio que tenta uma vaga na Alerj em 2022. Checamos com as fontes, afinal, onde há fumaça, há fogo.

Em contato com Chumbinho, ele confessou que desistiu realmente de ficar no PDT. E o motivo? Disse que estava levando fama de colocar gente dele na prefeitura de Cabo Frio, o que não era verdade, e com isso, estava sendo muito cobrado. Já tem até novo partido no radar, mas preferiu não revelar qual. Isso explica o porquê dele não ter comparecido ao evento de Ciro Gomes (PDT), no sábado (25), quando o pré-candidato a presidente esteve em Cabo Frio. Chumbinho adiantou que vai ter uma conversa pessoal com Bonifácio (que além de prefeito do município cabo-friense, é vice presidente estadual da sigla) e Janio para "sair de cabeça erguida e se desculpar por qualquer coisa". É como dizem os “analistas políticos” da Praça do Canhão: o povo aumenta, mas não inventa.