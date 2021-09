Ciro disse duvidar que Bolsonaro consiga terminar o mandato de Presidente da República - Renata Cristiane

Publicado 25/09/2021 23:27

O pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) visitou Cabo Frio neste sábado (25), onde foi recebido pelo prefeito José Bonifácio (PDT), além de militantes e apoiadores.

A comitiva de Ciro contou com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, a deputada estadual Martha Rocha, o ex-deputado Miro Teixeira, entre outros. A agenda começou pela Praça Porto Rocha (coração da cidade), onde Ciro, Lupi e Bonifácio plantaram mudas de árvores nativas. Em seguida visitaram a Igreja de Nossa Senhora de Assunção, um patrimônio histórico do século XVII. Depois, Ciro fez uma palestra de cerca de 40 minutos na Associação Atlética Cabofriense.



Na palestra disse que taxararia as grandes fortunas em 0,5% caso fosse eleito presidente. No seu pronunciamento, Gomes se comprometeu taxar as grandes fortunas do país em 0,5%. Segundo disse, com essa taxação, conseguiria pagar um auxílio emergencial aos mais de 21 milhões de desempregados por três anos. Depois o pré-candidato tirou fotos e autografou livros para apoiadores. O evento reuniu cerca de 300 pessoas.





Visitando Igreja N Sra. Assunção



Ciro citou que essa crise gera desemprego a milhões, informalidade, inadimplência das famílias e violência e afirmou que entende o povo brasileiro “com a intimidade de 40 anos de amor, paixão correspondida no mais das vezes”. O ex-governador do Ceará também ressaltou que é preciso separar o que se chama de conservadorismo.



"A população brasileira é conservadora em matéria de costumes, religiosidade, não quer que o Estado se intrometa na moral doméstica, que o Estado vá dizer como que vou educar meu filho. Eu tenho profunda afinidade com esses valores", respondeu Ciro. Cerca de 300 pessoas participaram

“Nosso povo é extremamente progressista quando responsabiliza o estado, governo pelo desenvolvimento e qualificação de serviços públicos”, concluiu o pré-candidato.



Recentemente, Ciro concedeu uma entrevista a um canal conservador em que ele falava que não acreditava que Bolsonaro conseguiria concluir seu mandato. Ele explicou: “É um palpite. Não sou profeta, mas só três presidentes do Brasil conseguiram terminar seus mandatos. Bolsonaro é o líder da baderna, do caos social. Me parece que ele está mais do lado da História daqueles que foram impichados, renunciaram ou se suicidaram”, disparou.



De acordo com membros da executiva estadual do PDT, Ciro começou o fim de semana de compromissos no Rio de Janeiro na sexta-feira (24), quando teve uma série de compromissos na Zona Norte.