Encontro discreto entre Bonifácio, Lindbergh e Janio, não passou despercebido pela coluna Política Costa do Sol - Renata Cristiane

Publicado 27/09/2021 21:29 | Atualizado 27/09/2021 21:35

Na foto de abertura da Coluna #PolíticaCostadoSol, três caciques da esquerda fluminense - José Bonifácio, Lindbergh Farias e Janio Mendes - se encontrando discretamente nesta segunda-feira (27), em um restaurante de Cabo Frio. Mas tem encontro discreto na era das redes sociais? Felizmente não. Curioso é esse encontro acontecer logo após Ciro Gomes visitar a cidade no fim de semana. Vem conosco que explicamos...

Em visita pela Região dos Lagos, o vereador da cidade do Rio, Lindbergh Farias (PT), mais conhecido como Lindinho, é pré-candidato a Deputado Federal. Mas ele tem uma missão e tanto, conforme revelou pelo telefone: “Estamos percorrendo os 92 municípios do Estado para organizar a campanha de Lula”, explicou. E a agenda dele começou no meio da tarde, por São Pedro da Aldeia, onde fez uma reunião com cerda de 40 militantes do partido. Depois seguiu para Cabo Frio, onde teve outra reunião, no tradicional Clube São Cristóvão, que reuniu 115 petistas entusiasmados. Mas antes, Lindbergh fez um “pit stop” para tomar um café com prefeito José Bonifácio (PDT) e o pré-candidato a Deputado Estadual, Janio Mendes (PDT). Pelo telefone, o vereador da cidade do rio esclareceu tudo: “Sempre tive uma boa relação com Zé e Janio. Temos que deixar a porta aberta com os companheiros progressistas. Foi uma visita protocolar para tomar um café e bater um papo”, explicou. Além de organizar a pré-campanha, a agenda de Lindinho também serviu para planejar os atos contra o presidente Bolsonaro, previstos para acontecer nos dias 2 de outubro. Um detalhe interessante: em momento nenhum os petistas criticaram ou citaram Ciro. Mas a recíproca, não foi verdadeira.

Ciro Gomes arretado, distribui traulitadas Renata Cristiane

Já o pré-candidato a presidente, Ciro Gomes (PDT) que esteve em Cabo Frio no sábado (25), foi recebido pelo prefeito José Bonifácio (PDT), plantou árvore, visitou igreja, palestrou e deu cada “traulitada” nos seus adversários, que vale destacar. Aliás, se não tiver “traulitada” não é o “Cirão da Massa”. E a traulitada começou logo que desembarcou do carro. Uma pessoa veio gritando em sua direção: “Cirooo, Cirooo. Ele se empolgou, retribuiu com sinal de “joinha”, mas aí, o “sacana” tão logo percebeu que chamou a atenção do pedetista disparou: “É Lula no primeiro turno”, disse o eleitor surpreendendo todos. Ciro, no seu estilo arretado, retribuiu de bate-pronto com um “pra roubar de novo”, fazendo gesto com as mãos. Os pedetistas adoraram a tirada e riram. Mas os petistas adoraram mais ainda. Até porque, para os eleitores de Lula, o evento organizado, atraiu pouca gente (cerca de 300 pessoas), uma vez que o prefeito da cidade é da executiva estadual do PDT. Mas essa não foi a única polêmica da visita. Ciro deu um palpite bomba, embora lembrou que não seja profeta: “Acho que Bolsonaro não termina seu mandato”. Motivo? Incapacidade de Bolsonaro de dialogar. Confira no vídeo abaixo e entenda a análise. Por sinal, essa declaração irritou bastante os bolsonaristas da região, mas, por outro lado encheu de esperança os progressistas em geral.