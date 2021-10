Governador estava bem nesta quinta-feira (30), quando esteve no Porto do Açu - SECOM

Publicado 30/09/2021 22:11

SENTINDO FALTA DE CASTRO

O governador Claudio Castro (PL) era aguardado ansiosamente por todo setor do Turismo na Costa do Sol nessa quarta-feira (29). De manhã, estava previsto a participação dele no Fórum Estadual de Turismo de Macaé. Na tarde, Claudio era esperado para assinatura de um termo de cooperação técnica com a Prefeitura e o Aeroporto de Cabo Frio. Não pode comparecer a nenhum dos dois. Inicialmente a informação que circulou entre os prefeitos e outras autoridades era de ele que teve reações à segunda dose da vacina que tomou na terça (28). Depois surgiu nova versão dita pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah de que Castro teria ido às pressas a Brasília. Até agora não sabemos o que ocorreu. Mas nesta quinta-feira (30), ele esteve na inauguração da primeira usina termelétrica a gás natural no Porto do Açu, em São João da Barra.



Prefeito de Macaé, Welberth Rezende e o secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca na abertura do Fórum de Turismo. SECOM

EXPERCTATIVAS DE VERÃO I

O verão 2022 promete ser um dos mais movimentados dos últimos anos. Só se falou nisso no Fórum de Turismo de Macaé, organizado pelo governo Welberth Rezende (CID). Um dos eventos mais importantes do setor na Baixada Litorânea. Totalmente voltado ao planejamento da chegada da alta temporada. No encontro, os especialistas foram unânimes em afirmar que a "a região vai lotar". Essa expectativa se justifica por causa da pandemia que impediu muita gente de fazer turismo nos últimos 18 meses. Trade, gestores e conselhos apostam que o fluxo vai ser maior que 2019. Mas como Castro não foi a Macaé, o presidente da CONDETUR, Marco Navega, não entregou um ofício com as principais solicitações das cidades que compõe o mapa turístico da Costa do Sol. Embora o secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, estivesse presente, ele preferiu que o documento fosse entregue diretamente ao governador. Dentre as demandas contidas, estão recapeamento das rodovias de acesso, pedido de reforço na segurança, capacitação de policiais nas delegacias e batalhões da Polícia Militar para atender aos turistas estrangeiros, além de uma regulamentação estadual sobre ônibus de excursão, entre outras questões.



Prefeito Bonifácio, Secretário Vinícius Farah e diretores do Cabo Frio Airport, Rodrigo Abreu e Eduardo Valle Renata Cristiane

EXPECTATIVA DE VERÃO II

Mas o secretário de Estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, que saiu de Macaé e foi a Cabo Frio representando o governador na assinatura do termo de cooperação técnica entre o Cabo Frio Airport, Prefeitura e Estado, aproveitou o ensejo e falou do "Pacto RJ", que prevê investimentos de infraestrutura. Ao lado do prefeito Bonifácio (PDT) e da diretoria do aeroporto, Farah afirmou que o Claudio Castro (PL) está ciente da necessidade melhorar as estradas e a sinalização. Mas a dúvida que fica é: será que haverá tempo para o Estado ajudar nesse sentido até a chegada da alta temporada? Afinal, já estamos em outubro, na boca do caixa de um verão que promete ser inesquecível.

Veja o vídeo com a entrevista com secretário Farah abaixo: