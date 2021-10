Nesta quinta-feira (7), o atendimento aconteceu na Rasa, bairro remanescente quilombola - Ronald Pantoja

QUEM TEM MEDO DO POVO?

Tem político que depois de eleito contrai uma curiosa síndrome: pânico de povo. Essa síndrome costuma acometer quem teme cobranças fruto de promessas malfeitas e gestão aquém das expectativas. Não parece ser o caso em Armação dos Búzios, onde o prefeito Alexandre Martins (REP), ampliou o atendimento fora da Prefeitura à população. Além de atender toda quinta e sexta na subprefeitura da Rasa (comunidade remanescente quilombola), ele agora atende também no Posto Avançado da Prefeitura, o PAP, às quartas na periferia buziana, em Cem Braças. Inclusive ontem (6), foi o primeiro dia de atendimento, e a procura foi grande, segundo ele. Cerca de 20 pessoas estiveram no espaço. Alexandre destacou que as pessoas estão "perdendo o medo" de falar cara a cara com o prefeito. "Foi muito bom, tinha bastante gente, é fantástico", disse ele.

Mas e os pedidos da população? Afinal, os tempos estão difíceis. Segundo Alexandre, são dos mais diversos, com ênfase a emprego e saúde, que é o retrato da consequência da pandemia. E como o chefe do executivo buziano não faz esse atendimento sozinho - leva sempre sua equipe junto: secretários, balcão de emprego e autarquias, como o Procon, por exemplo - muitos dos moradores acabam conseguindo o encaminhamento de demanda ali mesmo. Alguns, saem com carta de encaminhamento.





FIM DE ANO PROMETE

Ainda na conversa com o prefeito Alexandre Martins (REP), ele contou também sobre os eventos que a cidade voltou a fazer, tendo em vista o avanço da vacinação, as coisas estão voltando à normalidade. E também dos preparativos para o fim de ano, que promete agitar o balneário, que aliás tem tido cidade cheia todo fim de semana e feriado, especialmente após o 7 de setembro. Para os festejos, que começam junto com a alta temporada, o município promete um Natal e Réveillon iluminados. Esse ano tem cantatas de Natal, programada para os dias 10, 11 e 12 de dezembro, em pontos da cidade, com o coral municipal, composto por 150 voluntários. "Ontem fui ver o ensaio, vai ser lindo", comentou. Mas Alexandre também está de olho nos preparativos de outro evento, que já acontece na próxima semana, o Degusta Búzios. O festival gastronômico acontece nos três últimos finais de semana de outubro (15, 16, 17/ 22, 23, 24 / 29, 30, 31). Serão nove dias de arte, cultura, degustação e entretenimento. No menu, uma diversidade gastronômica de chefs renomados, com pratos preparados por pescadores buzianos.