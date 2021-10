Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) e o presidente Bolsonaro (sem partido). O primeiro da Costa do Sol a se encontrar com chefe da nação - Divulgação

Publicado 06/10/2021 21:49



ENCONTRO COM PRESIDENTE I

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel (PL), o mais bolsonarista da Costa do Sol, teve seu dia de glória ao se encontrar pessoalmente com presidente Bolsonaro (sem partido), em Brasília, onde está desde terça-feira (5). Diga-se de passagem, foi o único chefe de executivo de toda Baixada Litorânea a ter esse privilégio até agora. Falando com prefeito, direto da capital federal, ele mal conseguia disfarçar a realização. Atendeu ao telefone rindo de tanta alegria. Questionado sobre como foi recebido, declarou que estava emocionado: “Muita emoção! Foi muito legal. Ele foi atencioso, afinal, tem uma ligação com a cidade por causa da Base (Aeronaval) e lembrou das festas que acontecem todo ano”, comentou Fábio.

Fábio entregou vários pedidos ao presidente Divulgação

Comitiva do prefeito teve uma quarta-feira (6) produtiva. Divulgação

ENCONTRO COM PRESIDENTE III

O prefeito aldeense não estava sozinho. Fábio foi ao planalto acompanhado de seu chefe de Gabinete, Moisés Silva, o secretário de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches e o novo assessor especial de Gestão, Edmilson Bittencourt, buscar recursos. E segundo revelou, a quarta-feira (6) foi bastante produtiva, “me reuni com deputados, senadores, conseguimos várias emendas parlamentares para investir na nossa cidade. Foi um dia muito positivo”, destacou. Pastel retorna para São Pedro nesta quinta-feira (7), e traz na bagagem de volta muita esperança, conforme ele mesmo destacou, e a certeza de que viveu um dos momentos mais importantes de sua vida. Um homem de origem humilde, que foi cortador de cana, chegou a São Pedro da Aldeia com uma sacola de plástico na mão. Assim ganhou a cidade, se tornou uma das pessoas mais ricas da região, com uma cadeia de restaurantes conhecida pela excelência. E a vida lhe reservou ainda ser prefeito na sua primeira disputa política. Hoje fez história ao ter uma reunião com presidente. Nome disso? Só pode ser “destino”.



Prints das redes sociais dos comentários da população elogiando o encontro. Presidente pode não estar com boa popularidade no pais, mas em São Pedro mantém apoio. Rede social

AGRADOU ELEITORADO

São Pedro da Aldeia foi a cidade da Região dos Lagos que mais votou no Bolsonaro nas eleições de 2018. Cerca de 85% dos eleitores apoiaram ele no segundo turno. A base Aérea Naval exerce forte influência na tradição militar da cidade. E Bolsonaro sempre fez questão de prestigiar as festas que ocorrem anualmente no quartel. Isso contribuiu muito para consolidar o eleitorado bolsonarista no município. A prova é que, embora o presidente esteja perdendo apoio popular, segundo todas as pesquisas de opinião, julgando pelos comentários na postagem do prefeito Fábio nas redes sociais e na live que ele fez logo após o encontro em Brasília, nem parece que Bolsonaro vive seu pior momento político. Vide alguns comentários.