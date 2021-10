Governador respondeu duramente o presidente nacional do PDT ainda usou prefeito Bonifácio como "garoto de recado" - Renata Cristiane

Governador respondeu duramente o presidente nacional do PDT ainda usou prefeito Bonifácio como "garoto de recado"Renata Cristiane

Publicado 15/10/2021 17:02

QUEM FALA O QUE QUER...



Já diz o ditado. Quem fala o que quer escuta o que não quer e a turma do PDT sabe muito bem disso. No começo da semana, o pré-candidato a presidência Ciro Gomes saiu com sua metralhadora giratória em direção a Lula e Dilma e tomou uma traulitada da ex-presidente nas redes sociais, que repercutiu tremendamente. Há quem aposte que Ciro perdeu politicamente com isso.

QUEM FALA O QUE QUER...2

Na manhã desta sexta-feira (15), em Cabo Frio, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), aproveitou que estava inaugurando o Hospital Universitário Reitor Hésio Cordeiro e chamou o prefeito da cidade, José Bonifácio (PDT), para mandar um recado “papo reto” ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Isso porque, segundo Castro, Lupi tem dito por aí que Cláudio vai usar os recursos da venda da Cedae para fazer politicagem eleitoreira. Com muita elegância, Castro teve habilidade de elogiar Bonifácio, estendeu o cumprimento ao braço direito do prefeito, Janio Mendes, que, apesar de não ter cargo na Prefeitura está sempre nas rodas de articulação, mas foi direto no recado a Lupi, aproveitando a presença maciça da imprensa, incluindo O Dia e disparou: "E aí prefeito, com todo o respeito que eu lhe tenho. Separando o seu CPF de outro CPF de uma pessoa, que não agrega nada a esse Estado, mas que eu tenho que dizer. Infelizmente, é... O presidente do seu partido, ele comete um erro grave, quando ele diz que a gente está usando o dinheiro da Cedae politicamente, eleitoralmente. Porque se fosse isso, eu não colocaria R$1 em Cabo Frio. Eu sei, que não tem a ver com o senhor, é outro CPF. Mas, isso é a prova de que nós estamos investindo em todas as cidades”.



Governador Claudio Castro (PL), Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) e secretário de Ciência e Tecnologia, Dr Serginho (REP) Renata Cristiane

QUEM FALA O QUE QUER... 3



Fato é que as pessoas, aparentemente, estão perdendo o medo de responder aos ataques e criticas feitos pelos pedetistas. Líderes como Bonifácio, Lupi, Ciro gostam muito de falar, mas, eventualmente, acabam acontecendo saias justas como essas citadas. Talvez pela experiência de décadas da política, Bonifácio mostrou ser muito cortês na ocasião, foi gentil com o governador, agradeceu e chegou até a dizer que o governador é um “maestro” na condução do Estado. Fato é que as pessoas, aparentemente, estão perdendo o medo de responder aos ataques e criticas feitos pelos pedetistas. Líderes como Bonifácio, Lupi, Ciro gostam muito de falar, mas, eventualmente, acabam acontecendo saias justas como essas citadas. Talvez pela experiência de décadas da política, Bonifácio mostrou ser muito cortês na ocasião, foi gentil com o governador, agradeceu e chegou até a dizer que o governador é um “maestro” na condução do Estado.

Em discurso, Max Lemos falou sobre os investimento na cidade Renata Cristiane

MUITA VERBA POR AÍ



Por falar na entrega do hospital em Cabo Frio, durante seu discurso, o governador aproveitou para afirmar que, segundo o secretário de Obras e Infraestrutura do Estado, Max Lemos, a cidade vai receber mais investimentos nos próximos dois anos do que recebeu nos últimos 15. O secretário, inclusive, esteve na Região dos Lagos nesta sexta, passando por cidade como Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Búzios. Em Araruama, serão investidos mais de R$ 9 milhões, com a reforma do prédio do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC), onde funciona o Instituto Médico Legal (IML), a revitalização da Praia Seca e a pavimentação da Rua Oscar Clark. Em Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia serão investidos R$ 37 milhões, na pavimentação e drenagem de mais de 50 ruas. Além disso, o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) está desenvolvendo o projeto de sinalização turística para o município de Arraial do Cabo e há projetos de infraestrutura em andamento também para Cabo Frio. Muita verba chegando, hein? Por falar na entrega do hospital em Cabo Frio, durante seu discurso, o governador aproveitou para afirmar que, segundo o secretário de Obras e Infraestrutura do Estado, Max Lemos, a cidade vai receber mais investimentos nos próximos dois anos do que recebeu nos últimos 15. O secretário, inclusive, esteve na Região dos Lagos nesta sexta, passando por cidade como Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Búzios. Em Araruama, serão investidos mais de R$ 9 milhões, com a reforma do prédio do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC), onde funciona o Instituto Médico Legal (IML), a revitalização da Praia Seca e a pavimentação da Rua Oscar Clark. Em Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia serão investidos R$ 37 milhões, na pavimentação e drenagem de mais de 50 ruas. Além disso, o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) está desenvolvendo o projeto de sinalização turística para o município de Arraial do Cabo e há projetos de infraestrutura em andamento também para Cabo Frio. Muita verba chegando, hein?