Nomes de políticos estavam nas listagens que a polícia encontrou na casa e escritório do empresário Glaidson ligando ao suposto esquema de pirâmide - Internet

Publicado 20/10/2021 18:27

QUEM SERÁ O PREFEITO?

Que Cabo Frio ganhou a alcunha de “Novo Egito” por causa dos inúmeros esquemas de pirâmide financeira, que inclusive levou o empresário Glaidson Acácio dos Santos, da GAS Consultoria em Bitcoins para cadeia, isso o Brasil inteiro (quiçá o mundo) já sabe. Mas o que muitos não sabem, entretanto desconfiavam, é que tem político metido até o talo nesse negócio. E eles já começaram a aparecer. Documentos vazados do COAF, que são parte do inquérito das investigações do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita revelam que um certo prefeito da Costa do Sol, que é empresário, colocou seu “santo” dinheiro nisso. Mas o pior é que há informação de que teriam sido recursos de campanha. Se isso se comprovar, pode ser caracterizado como lavagem de dinheiro e caixa 2, o que pode gerar cassação, inelegibilidade e até eleição suplementar. O detalhe é que o tal prefeito se diz um poço de moralidade. Essa bomba está prestes a explodir. Vamos acompanhar de perto para ver que dia sai o pino da granada.

Quem serão os políticos? Internet

O envolvimento como investidor na pirâmide não pega nada. Só pega se o dito cujo for um “consultor” com CNPJ ou um político com mandato, que não consiga justificar a origem do dinheiro. O que se sabe até o presente momento, é que já foram identificados pelo menos um deputado estadual muito conhecido por essas bandas, com vultuosas quantias aplicadas. Como a lista é grande, outros medalhões da política fluminense devem aparecer. Mas tem ainda aqueles que deixaram o poder. Nossas fontes garantem que ao menos três ex-prefeitos da Região dos Lagos também colocaram muito dinheiro nas mãos do “Faraó dos Bitcoins” esperando o milagre da multiplicação. Agora, cabe aos tais rezar para que os desdobramentos do inquérito não respinguem na carreira de alguns, especialmente daqueles que se dizem “imaculados”. Já imaginaram o escândalo? Pode não parecer ou muitos fingem esquecer, mas caixa 2 e lavagem de dinheiro é crime de corrupção. E não há desculpas para isso.Foi adiado para próxima terça-feira (26), a pedido de seus advogados, o julgamento do habeas corpus em favor do empresário Glaidson Acácio. Inclusive, um de seus defensores disse diante de uma multidão que foi acompanhar nessa terça-feira (19), o julgamento na porta do TJRJ, que o “faraó” agora exige ser chamado pela imprensa de “Moisés dos Bitcoins”. Só não se sabe se ele já desenvolveu habilidades de abrir o “Mar Vermelho”, ou ao menos, as portas da prisão.