Festival Gastronômico 'Degusta Búzios' bate recorde de público e marca a retomada econômica do balneário - Divulgação

Publicado 28/10/2021 15:18

Búzios - “ O evento marca a retomada econômica do balneário e inaugura uma agenda cultural de eventos no município “, afirma o secretário de Cultura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Luiz Romano, acerca do sucesso do 'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da Região e um dos maiores do estado.



Quem esteve em Búzios nos dois últimos fins de semana encontrou um cenário que há muito tempo não se via com boa gastronomia , apresentações artísticas, atividades para crianças e muita gente feliz.



“Maravilhoso, desde o comecinho dele já era maravilhoso. Eu tô feliz de ter voltado, pensei que não fosse ter esse ano”, afirmou a turista Fabíola de Moura.

Por causa da pandemia o 'Degusta Búzios' chegou a ser adiado por duas vezes, porém neste ano o formato mudou, aumentou de dois para três fins de semana .

Mais de 80 bares e restaurantes participam do evento com opções exclusivas, criadas especialmente para o festival . As barracas são padronizadas e estão distribuídas pelas ruas do centro e Praça dos Ossos .

Como nas edições anteriores os pratos têm preço fixo; custam R$28,00 e as sobremesas R$22,00.

A Prefeitura de Búzios e a Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB) ressalta ainda que tudo é feito com responsabilidade socioambiental, com embalagens biodegradáveis ou reutilizáveis, e para dar mais conforto ao público, vários lounges estão espalhados pelo evento. Lembrando que o festival cumpre todo protocolo de segurança contra a Covid 19 .



Se programe porque ainda dá tempo de curtir o Degusta Búzios neste último fim de semana. O festival vai até o próximo domingo ( 31).



SERVIÇO:



Degusta Búzios 2021



Datas: 29,30 e 31 de outubro



Locais e horários:



Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça do Centro



Sextas e sábados, das 18h às 24h



Domingos, das 16h às 22h







Praça dos Ossos



Sábados, das 16h às 24h



Domingos, das 14h às 24h