Búzios

Festival Gastronômico 'Degusta Búzios' bate recorde de público e marca a retomada econômica do balneário

Realizado pela Prefeitura de Búzios em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB), o 'Degusta Búzios' se consagra como o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do estado do Rio de Janeiro

Publicado 24/10/2021 19:18 | Atualizado há 2 dias