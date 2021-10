Quilombolas da Rasa participam das comemorações dos 18 anos da Acquilerj - Prefeitura de Búzios

Quilombolas da Rasa participam das comemorações dos 18 anos da AcquilerjPrefeitura de Búzios

Publicado 27/10/2021 14:03

Búzios - O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, e representantes dos Quilombolas da Rasa participaram nesta segunda-feira (25) das comemorações dos 18 anos da Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ), na Alerj.

De acordo com o secretário da Pasta, Luiz Romano, o evento foi maravilhoso. Os quilombolas apresentaram a Dança do Jongo e o Resgate do Batizado de Bonecas. Em sua fala, Romano destacou a luta em defesa dos povos tradicionais e a garantia dos territórios.

Participaram do evento: os quilombos da Baia Formosa, representado por Beth (Liderança Quilombola e Diretora de Cultura da ACQUILERJ) e Quilombo da Rasa, representado por seu presidente, Adriano, além do secretário Romano Lorenzi.