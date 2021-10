Búzios lança "Projeto Social Turistando Búzios" para alunos da rede municipal e da APAE - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/10/2021 14:03

Búzios - A Secretaria de Turismo do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio lançou o projeto “Turistando Búzios”, um projeto social que visa integrar os munícipes de Búzios com os segmentos turísticos oferecidos na cidade.

De acordo com a Prefeitura do balneário, o primeiro City Tour foi realizado nesta segunda-feira (25) com os alunos do 4º e 5° ano da E. M. Lydia Sherman.

O objetivo do projeto é contemplar e incentivar os estudantes (na sua maioria crianças) a ter um novo olhar sobre os atrativos turísticos, descobrindo a importância de fazer parte desse universo turístico.

Serão 5 (cinco) dias de atividades com a participação de (cento e doze) alunos da rede municipal de educação e da APAE. A programação dos roteiros será distribuída nas saídas do City Tour.